Il prezzo del gas naturale torna sopra la soglia dei 59 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre registrano un rialzo del 6,53%, raggiungendo quota 59,14 euro al MWh.

Meno flussi dalla Norvegia

A spingere le quotazioni sono il blocco delle navi nello stretto di Hormuz e le attività di manutenzione nel giacimento di Dvalin, in Norvegia.

A questi interventi si aggiunge il prolungamento fino al prossimo 17 agosto delle attività di manutenzione sull'impianto di Gullfaks, insieme ad altri lavori su infrastrutture norvegesi.

Le operazioni determinano una riduzione dei flussi giornalieri di almeno 5 milioni di metri cubi al giorno.

Il precedente del 29 luglio

La soglia dei 59 euro al MWh era stata superata l'ultima volta lo scorso 29 luglio, in chiusura di seduta.
© RIPRODUZIONE VIETATA