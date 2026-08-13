Il mercato del gas naturale ad Amsterdam, punto di riferimento per le quotazioni europee, ha mostrato un andamento incerto nella seduta del 13 agosto 2026. Alla chiusura delle Borse del Vecchio Continente, il future sul metano con consegna a settembre ha registrato un calo dello 0,5%, fissandosi a 60,7 euro al Megawattora. Questa oscillazione evidenzia la volatilità che continua a caratterizzare i mercati energetici.

La quotazione di 60,7 euro al Megawattora è un livello attentamente monitorato dagli operatori e dagli analisti del settore, poiché incide direttamente sui costi di approvvigionamento per aziende e famiglie in tutta Europa.

Il mercato di Amsterdam mantiene il suo ruolo di principale riferimento per la determinazione dei prezzi del gas nel continente.

L'andamento del mercato del gas

Nella giornata del 13 agosto 2026, il prezzo del gas ha evidenziato variazioni contenute, con una flessione dello 0,5% rispetto ai valori della seduta precedente. Il future sul metano con consegna a settembre, scambiato sul mercato di Amsterdam, si è attestato a 60,7 euro al Megawattora, confermando una fase di incertezza e di attenta osservazione da parte degli operatori.

Le oscillazioni di prezzo sono influenzate da molteplici fattori, tra cui la domanda stagionale, le condizioni delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio, e le dinamiche geopolitiche che possono impattare sulla disponibilità di gas in Europa.

Impatto su famiglie e imprese

Le variazioni dei prezzi del gas all'ingrosso si riflettono direttamente sulle bollette di famiglie e imprese. Per il 2026, una famiglia tipo con consumi annui di circa 1.400 metri cubi di gas e 2.700 kWh di elettricità potrebbe affrontare un aumento medio delle bollette pari a 515 euro.

Nello specifico, il prezzo del gas, stimato a 137 centesimi di euro al metro cubo a settembre, comporterebbe un incremento di spesa di 429 euro, equivalente a un aumento del 29% rispetto a settembre 2025. L'elettricità, con una stima di 31,93 centesimi di euro per kWh, causerebbe un aggravio di 85,9 euro, pari all'11%.

L'impatto dei carburanti si aggiunge a questi costi: con un prezzo medio stimato di 2,017 euro al litro per benzina e diesel a settembre, una famiglia che consuma mille litri in dodici mesi potrebbe affrontare una spesa aggiuntiva di 361,8 euro.

L'aumento complessivo per le famiglie, considerando gas, elettricità e carburanti, si avvicinerebbe così a 877 euro rispetto all'anno precedente.

Per le imprese, le simulazioni indicano un aggravio complessivo stimato in 572.032 euro annui, ripartiti tra gas ed elettricità. Questo rappresenta un aumento del 54% rispetto al 2025 per un'impresa tipo con consumi annui di un milione di kWh.

Queste stime si basano sui prezzi all'ingrosso attuali e sulle proiezioni delle tariffe di mercato a partire da settembre. È importante notare che tali cifre possono variare in funzione delle tariffe specifiche dei fornitori e delle condizioni contrattuali.