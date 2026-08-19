Il prezzo del gasolio in autostrada continua a registrare un significativo rialzo, attestandosi oggi, 19 agosto 2026, a una media di 2,178 euro al litro per la modalità self-service. Questo valore segna un ulteriore incremento rispetto ai 2,173 euro al litro rilevati nella giornata precedente. Le informazioni provengono dalle recenti elaborazioni dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, organismo afferente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che monitora costantemente l'andamento dei costi dei carburanti sul territorio nazionale.

Analizzando la situazione sulla rete autostradale, il prezzo medio self per la benzina si mantiene a 2,074 euro al litro. Spostandoci sulla rete stradale nazionale, la benzina verde in modalità self è quotata in media a 1,997 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,107 euro al litro. È rilevante sottolineare come il prezzo medio del gasolio in autostrada registrato ieri fosse identico a quello del 4 agosto. Quella data coincise con l'emanazione, da parte del Consiglio dei ministri, dell’ultimo decreto-legge in materia di accise, che ha esteso fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte del gasolio, una misura già attiva dal 28 luglio.

Proroga del Taglio delle Accise e Sostegno al Settore

Il Consiglio dei ministri ha formalizzato la proroga del taglio del prezzo del gasolio, confermando la riduzione di 17 centesimi al litro fino al 24 agosto 2026. Questa decisione è stata presa attraverso un decreto-legge, in risposta alla persistente crisi internazionale che continua a influenzare il mercato energetico. La riduzione è strutturata in due componenti: un abbattimento dell’aliquota di accisa pari a 14 centesimi e una diminuzione dell’IVA per i restanti 3 centesimi. L’applicazione di questa aliquota ridotta è estesa anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel. A ulteriore supporto, per il settore dell’autotrasporto, è stato mantenuto il credito d’imposta per il mese di agosto.

Monitoraggio Costante dei Prezzi Carburante

L’Osservatorio sui prezzi, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, continua a segnalare la persistenza di listini elevati per i carburanti su tutto il territorio nazionale. La media self-service a livello nazionale si attesta a 1,997 euro al litro per la benzina e a 2,107 euro al litro per il gasolio lungo la rete stradale ordinaria. Sulla rete autostradale, i prezzi si mantengono su livelli significativi, raggiungendo rispettivamente 2,074 euro al litro per la benzina e 2,178 euro al litro per il gasolio, evidenziando una situazione di costi elevati che impatta sia i consumatori che le attività economiche.