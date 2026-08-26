Il consiglio di amministrazione di Generali si riunirà domani per un primo esame dell'offerta presentata dal Monte dei Paschi di Siena per l'acquisizione di Banca Generali. La convocazione segue le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, che evidenziavano l'intenzione del Leone di Trieste di valutare la proposta con la massima attenzione e senza pregiudizi, in linea con le proprie procedure di governance e con il coinvolgimento del comitato parti correlate.

La posizione di Generali è determinante per l'esito dell'operazione, detenendo la compagnia il 50,2% di Banca Generali.

L'efficacia dell'offerta di Mps, infatti, è subordinata al raggiungimento di una soglia minima del 50% più un'azione del capitale di Banca Generali, un requisito fondamentale per il successo della proposta del Monte dei Paschi di Siena.

Le posizioni istituzionali sul risiko bancario

Il dibattito sul risiko bancario italiano ha visto l'intervento del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dal Meeting di Rimini ha affermato con chiarezza: «È il mercato che è sovrano e deve decidere cosa si fa. Non tocca al governo, non tocca alla politica infilarsi nel risiko bancario. La politica deve dare delle regole, vedere che le regole si rispettino e basta». Tajani ha enfaticamente ribadito il suo sostegno al libero mercato e all'esigenza di un sistema bancario efficiente.

Ha evidenziato l'importanza delle banche di prossimità, cruciali per sostenere piccole e medie imprese e facilitare l'accesso al credito per le famiglie. Allo stesso tempo, ha sottolineato la necessità di grandi banche capaci di supportare le operazioni internazionali e l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano.

Queste dichiarazioni giungono in risposta alle posizioni espresse dal ministro Matteo Salvini, il quale aveva definito un delitto l'eventuale spezzettamento del Monte. Tajani ha replicato, rafforzando la sua visione: «Io sono per il libero mercato – non servono le banche dei partiti. A me non interessa avere una banca di Forza Italia, ma che ci sia un sistema bancario efficiente».

Contesto societario e iter decisionale

La convocazione del consiglio di amministrazione di Generali per l'esame dell'offerta di Mps si inserisce nelle tempistiche precedentemente annunciate dalla compagnia, che aveva previsto una riunione entro la settimana per valutare la proposta. Il processo decisionale interno prevede il rigoroso rispetto delle procedure di governance, con particolare attenzione alle operazioni che coinvolgono parti correlate, garantendo trasparenza e correttezza.

Con sede a Trieste, Generali si conferma uno dei principali gruppi assicurativi a livello europeo, detenendo una quota di maggioranza in Banca Generali, istituto specializzato nella gestione del risparmio e nei servizi finanziari.

L'eventuale acquisizione da parte del Monte dei Paschi di Siena rappresenterebbe un'operazione di notevole rilievo nel panorama bancario italiano, con possibili ripercussioni sugli equilibri e le dinamiche del settore.