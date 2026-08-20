L'Italia si prepara a ospitare a Taranto la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Un appuntamento che ha già portato alla vendita di 100mila biglietti e che coinvolgerà 4.000 atleti di 26 Nazioni, impegnati in 33 discipline, insieme a 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati.

I Giochi del Mediterraneo e l’effetto sui flussi turistici

La manifestazione rappresenta un'occasione per promuovere Taranto e la Puglia attraverso lo sport, valorizzandone il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico e rafforzando l'attrattività del Mezzogiorno e dell'Italia.

Nel periodo dei Giochi, spiega una nota del Ministero del Turismo, national partner della ventesima edizione, la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online raggiunge il 56,7%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati sono stati elaborati dall'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo.

A Taranto, la "Città dei due Mari", il sistema ricettivo registra il tutto esaurito. Per accogliere atleti e delegazioni sono state predisposte anche due navi-hotel ormeggiate nel porto.

I numeri confermano il peso dei grandi eventi come volano per i flussi turistici e, più in generale, il valore del turismo sportivo. Il comparto ha un giro d'affari stimato in oltre 12 miliardi di euro ed è in costante crescita, generando più di 42 milioni di presenze.

La crescita della Puglia

Le previsioni legate ai Giochi arrivano dopo un primo semestre positivo per il turismo italiano. Nello stesso periodo, la Puglia ha registrato un incremento del 7,6% degli arrivi e del 7,7% delle presenze rispetto al 2025.

La crescita è proseguita anche a luglio, con un aumento del 5,9% degli arrivi e del 6% delle presenze.

In questo scenario, Taranto si conferma protagonista. Nei primi sei mesi dell'anno gli arrivi sono aumentati del 2,8%, mentre a luglio la provincia ha registrato una crescita del 6,6% degli arrivi, superiore alla media regionale, accompagnata da un incremento del 4,8% delle presenze.

Anche la spesa turistica internazionale evidenzia il buon andamento della regione.

Nel primo trimestre, in Puglia ha raggiunto quota 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025.

Aeroporti e crociere

I dati positivi riguardano anche la mobilità. Nei primi sei mesi del 2026, gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Particolarmente significativo anche l'andamento del porto di Taranto, passato dai 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un incremento del 40mila per cento che ha accompagnato il progressivo consolidamento dello scalo nel turismo crocieristico italiano.

Un investimento che guarda oltre i Giochi

I Giochi del Mediterraneo non interesseranno soltanto Taranto, ma coinvolgeranno anche le province di Bari, Brindisi e Lecce, con competizioni distribuite in tredici comuni.

L'impatto dell'evento è destinato inoltre a superare la durata delle gare. Il piano infrastrutturale coinvolge 45 impianti in 21 comuni, per un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro. L'obiettivo è lasciare ai territori pugliesi nuove strutture sportive, servizi di mobilità e interventi urbani in grado di rafforzarne nel tempo l'attrattività turistica.

I Giochi del Mediterraneo, dunque, non rappresentano soltanto una grande manifestazione sportiva, ma anche un'occasione strategica per consolidare il posizionamento della Puglia e dell'Italia come destinazioni moderne, accessibili e accoglienti nel cuore del Mediterraneo.