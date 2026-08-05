Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha delineato la strategia italiana in merito alla flessibilità di bilancio richiesta all’Unione Europea. L’Italia intende ottenere il massimo della flessibilità disponibile per la sicurezza energetica, mentre per le spese legate alla difesa si fermerà a una quota inferiore rispetto al tetto massimo consentito. Giungendo alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale, Giorgetti ha specificato: “Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%.

Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo a 0,9%”.

Giorgetti ha ricordato che la clausola di salvaguardia originariamente stabiliva per la difesa una quota di flessibilità pari all’1,5% annuo del PIL. Ha poi chiarito che, all’interno di questa percentuale complessiva, una porzione dello 0,3% l’anno, fino a un massimo dello 0,6%, potrà ora essere specificamente dedicata alla sicurezza energetica. Questa decisione sottolinea un indirizzo politico preciso nella negoziazione con le istituzioni europee, orientato alla ripartizione strategica delle risorse nell’ambito della flessibilità di bilancio.

Le quote di flessibilità richieste dall'Italia

La richiesta italiana, come illustrato dal ministro Giorgetti, si concentra su due aree chiave: per la sicurezza energetica, l’obiettivo è ottenere lo 0,6% del Prodotto Interno Lordo (PIL), mentre per la difesa la quota richiesta si attesterà allo 0,9%.

È importante sottolineare che la clausola originaria permetteva un utilizzo per la difesa fino all’1,5% del PIL annuo; tuttavia, il governo ha optato per non impiegare l’intera disponibilità prevista per questo specifico capitolo di spesa.

La destinazione di una porzione della flessibilità UE al settore della sicurezza energetica rappresenta una significativa novità rispetto alla formulazione iniziale delle normative europee. Nello specifico, sarà possibile impiegare lo 0,3% del PIL all’anno, fino a un tetto massimo dello 0,6%, per finanziare interventi mirati a rafforzare la sicurezza energetica a livello nazionale.

La trattativa con l'Unione Europea e le sfide

Nel più ampio contesto delle negoziazioni con l’Unione Europea sulla flessibilità di bilancio, l’esecutivo italiano mira a ottenere risorse supplementari cruciali per mitigare l’impatto delle bollette di luce e gas su famiglie e imprese ad alto consumo energetico.

Le proposte avanzate dall’Italia prevedono un impegno dello 0,3% del PIL all’anno per un triennio, raggiungendo un totale dello 0,9%, corrispondente a circa 7 miliardi di euro annui e un complessivo di 21 miliardi di euro nell’arco dei tre anni. Tuttavia, la Commissione Europea ha manifestato una preferenza per sostenere esclusivamente investimenti strutturali green, mostrando reticenza verso misure dirette come il taglio delle accise.

La posizione espressa da Bruxelles sta spingendo il governo italiano a esplorare vie alternative. Tra queste, la riallocazione di risorse già stanziate per investimenti in efficienza energetica, con l’intento di liberare fondi da destinare specificamente alla riduzione delle bollette. Sebbene il percorso per conseguire la piena flessibilità desiderata sia descritto come “lungo e complicato”, esso rimane un pilastro fondamentale delle strategie di politica economica del Paese.