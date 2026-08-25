Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato di aver ricevuto rassicurazioni dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, riguardo la decisione del governo di non procedere con la vendita della quota del 4,8% detenuta dallo Stato in Monte dei Paschi di Siena (Mps). L’incontro, avvenuto al Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma il 25 agosto 2026, ha avuto al centro il futuro della partecipazione statale nell’istituto bancario senese.

Giani ha sottolineato l’importanza di questa posizione, evidenziando come la mancata cessione delle azioni Mps rappresenti uno strumento fondamentale per attivare l’interesse generale.

“È importante che sia stato sottolineato come lo Stato non venderà quel 4,8% di azioni di Mps e saranno quindi uno strumento per poter attivare quello che è l'interesse generale. Ho trovato un ministro disponibile a ragionare”, ha dichiarato il presidente della Toscana. Ha inoltre chiarito che il dialogo con il ministro Giorgetti è solo un primo passo: la Regione intende proseguire il confronto anche con i parlamentari toscani per sensibilizzare il Parlamento sull’importanza strategica di mantenere l’integrità del Monte dei Paschi.

La posizione del governo sulla quota Mps

Durante l’incontro, il tema centrale è stato il destino della partecipazione statale in Mps. Giani ha ribadito con forza che la presenza dello Stato nel capitale della banca è un elemento cruciale per garantire l’interesse generale, con particolare riferimento al territorio toscano e alla tutela dell’antico istituto senese.

La quota del 4,8%, attualmente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non sarà dunque oggetto di cessione, una conferma importante giunta direttamente dal ministro Giorgetti.

L’impegno della Regione Toscana si estenderà attraverso un’attiva interlocuzione con i propri parlamentari, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza all’interno del Parlamento sull’importanza di preservare la partecipazione pubblica in Mps. Questa iniziativa mira a dare un indirizzo chiaro di interesse generale, finalizzato alla salvaguardia dell’integrità del Monte dei Paschi di Siena.

Il ruolo strategico del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) si configura come l’azionista di riferimento di Monte dei Paschi di Siena, detenendo una quota significativa del capitale sociale della banca.

Il Mef svolge un ruolo strategico non solo nel garantire la stabilità dell’istituto, ma anche nel promuovere l’interesse pubblico nella sua gestione. La decisione di non cedere l’ulteriore quota del 4,8% conferma la volontà dello Stato di mantenere un presidio diretto nella governance di Mps, in linea con gli indirizzi istituzionali e le strategie volte alla tutela del sistema bancario nazionale.

Monte dei Paschi di Siena, fondata nel 1472, è riconosciuta come una delle principali banche italiane e la più antica ancora in attività. Con sede a Siena, l’istituto opera su tutto il territorio nazionale. Il suo ruolo nel tessuto economico e sociale della Toscana è di particolare rilevanza, rappresentando un punto di riferimento essenziale per le imprese e le famiglie della regione.