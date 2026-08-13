Il mercato immobiliare di Gorizia sta registrando una fase di forte crescita, stimolato dall'imminente appuntamento con GO2025, l'evento che vedrà la città protagonista insieme a Nova Gorica. Negli ultimi mesi, si osserva un aumento significativo sia delle compravendite che dei prezzi delle abitazioni. La domanda è in costante aumento, con un particolare interesse per le proprietà situate nel centro storico e nelle zone adiacenti.

Effetti diretti di GO2025 sul mercato locale

Il principale motore di questa espansione è indubbiamente GO2025, la manifestazione che coinvolge Gorizia e Nova Gorica nel ruolo di Capitale Europea della Cultura.

L'evento, previsto per il 2025, ha già manifestato effetti tangibili sul mercato immobiliare locale. Si registra infatti un notevole afflusso di numerosi investitori e privati che ricercano opportunità di acquisto o locazione, anticipando l'atteso aumento di visitatori e attività che caratterizzeranno l'occasione. Gli operatori del settore hanno evidenziato come l'interesse per Gorizia sia cresciuto in modo esponenziale negli ultimi mesi, con le richieste di informazioni e gli appuntamenti per visitare gli immobili che sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Zone più richieste e dinamiche dei prezzi

Le zone più richieste si confermano il centro città e le aree vicine ai principali poli culturali e infrastrutturali, dove si concentrano i progetti di riqualificazione connessi a GO2025.

I prezzi degli immobili hanno registrato un incremento stimato tra il 10 e il 15% rispetto ai valori precedenti. Questo fenomeno interessa sia le proprietà destinate alla compravendita sia quelle per la locazione, evidenziando una crescita della domanda anche da parte di investitori stranieri, attratti dalle opportunità generate dall'evento europeo e dalla posizione strategica della città.

La collaborazione tra Gorizia e Nova Gorica per GO2025 si conferma un elemento cruciale per la vivacità del mercato immobiliare locale, che continua a manifestare segnali di ulteriore espansione in vista dell'importante appuntamento culturale internazionale.