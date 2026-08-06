Il Governo italiano ha concesso il via libera all'acquisizione del 70% del capitale sociale di Tekne Spa da parte di Nuburu, società operante nel settore della Difesa e Sicurezza dual use. L'operazione, di rilevanza strategica, è stata tuttavia subordinata al rispetto delle specifiche prescrizioni previste dalla normativa sul Golden Power, strumento volto a tutelare gli asset nazionali. Questa autorizzazione, giunta dopo la notifica formale inviata da Nuburu nel giugno 2026, segna un passaggio cruciale verso il perfezionamento dell'acquisizione.

Tekne Spa, azienda italiana con sede a Ortona (Chieti), vanta una consolidata specializzazione nell'ingegneria della difesa, nonché nella progettazione, produzione e allestimento di veicoli industriali, speciali e militari. Il piano industriale delineato da Nuburu per il periodo 2026-2030 prevede per Tekne ricavi cumulati pari a circa 565 milioni di euro. A questa significativa proiezione economica si affianca una robusta crescita occupazionale, con la stima di circa 370 nuove unità entro la conclusione del piano. L'organico complessivo di Tekne è atteso raggiungere circa 536 dipendenti entro il 2030, grazie a un'espansione produttiva mirata nelle regioni di Abruzzo ed Emilia-Romagna.

Il ruolo di Tekne nella strategia di Nuburu

Una volta completata l'acquisizione, Tekne assumerà un ruolo strategico e centrale all'interno della piattaforma integrata di Nuburu, configurandosi come l'hub industriale e tecnologico del gruppo in Italia. L'ambizioso obiettivo è lo sviluppo di una piattaforma avanzata per la Difesa e la Sicurezza, che valorizzi le eccellenze industriali italiane e si proietti verso i mercati dei Paesi NATO e alleati. Nuburu si impegna a consolidare l'impronta industriale e tecnologica di Tekne, rafforzandone la partecipazione nei programmi nazionali, europei e NATO.

Alessandro Zamboni, co-CEO ed Executive Chairman di Nuburu, ha commentato l'autorizzazione, sottolineando: “L'autorizzazione del Governo italiano rappresenta un passaggio fondamentale per il completamento dell'operazione e conferma la solidità del progetto industriale che abbiamo presentato.

Tekne non sarà semplicemente una società del Gruppo, ma il fulcro della nostra piattaforma integrata per la Difesa e Sicurezza in Italia”.

La procedura Golden Power e il piano industriale

La presentazione della notifica Golden Power da parte di Nuburu è avvenuta nel giugno 2026, a seguito della firma dell'accordo definitivo e vincolante con Tekne, siglato il 26 maggio 2026. Per prassi, il Governo italiano dispone di un periodo di 45 giorni per esprimere il proprio riscontro su operazioni di tale natura. Contestualmente alla notifica, Nuburu ha depositato un piano industriale dettagliato che, oltre ai già menzionati ricavi cumulati, prevede un significativo incremento dei ricavi annuali: da circa 49,6 milioni di euro nel 2026 si stima un balzo a circa 198,8 milioni di euro nel 2030.

Questa crescita sarà sostenuta da un solido portafoglio ordini esistente, dall'acquisizione di nuove commesse e da una strategica espansione internazionale nel settore della difesa, con il supporto di Nuburu.

La crescita attesa sarà ulteriormente alimentata dall'espansione delle capacità produttive nelle regioni di Abruzzo ed Emilia-Romagna e da un'attenta protezione delle tecnologie strategiche. Nuburu ha ribadito l'importanza di preservare ed espandere la presenza di Tekne in Italia, accelerando al contempo lo sviluppo di una piattaforma di Difesa e Sicurezza di nuova generazione, in linea con le proprie ambizioni strategiche.