La Federacciai, Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. L'iniziativa, preannunciata nei giorni scorsi, è stata ufficializzata tramite una nota. La manifestazione è stata sottoscritta da Federacciai e quattordici imprese associate, formando una cordata italiana. Le aziende coinvolte sono: ABS Acciaierie Bertoli Safau, Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions (Gruppo Asonext), AFV Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini RS Holding, Marcegaglia Carbon Steel, O.R.I.

Martin e Rubiera Special Steel.

Focus sugli Impianti Non Sottoposti a Blocco

La manifestazione di interesse si concentra sulla ripresa e il rilancio degli impianti ex Ilva non coinvolti dal blocco dell'area a caldo, disposto dai giudici. Il Consiglio di Presidenza di Federacciai ha dato mandato al presidente, Antonio Gozzi, di trasmettere l'espressione di interesse agli enti competenti. L'attenzione è rivolta alle aree a freddo di Taranto e agli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Diversi produttori di primo livello hanno già espresso disponibilità a rilevare le parti degli impianti non destinate alla chiusura entro ottobre.

Condizioni Abilitanti per il Rilancio

L'iniziativa di Federacciai è subordinata alla verifica di condizioni ritenute indispensabili per la sostenibilità di un rilancio industriale.

La federazione ha precisato che si tratta di una manifestazione di interesse e non ancora di un'offerta di acquisizione. L'operazione è vincolata alla verifica congiunta di specifiche "condizioni abilitanti" con il Governo. Antonio Gozzi agirà in nome e per conto delle aziende già pronte a partecipare, lasciando aperta la porta all'adesione di ulteriori imprese alla cordata nei prossimi giorni.