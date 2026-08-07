Il primo semestre del 2026 ha segnato un periodo di notevole crescita per i cinque maggiori gruppi bancari italiani, che hanno registrato utili netti complessivi superiori ai 15 miliardi di euro. Questo risultato rappresenta un incremento significativo del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, evidenziando una robusta performance del settore.

La spinta a questa espansione della redditività è giunta principalmente dall'attività assicurativa e dalle commissioni, le quali hanno assunto un ruolo sempre più preponderante, arrivando a costituire il 39% dei ricavi totali delle grandi banche.

Tale crescita si è verificata nonostante una sostanziale stabilità degli interessi netti, che hanno mostrato una lieve flessione dello 0,2%. Il risparmio gestito e il wealth management si confermano, dunque, settori strategici e sempre più centrali nei bilanci bancari.

Dinamiche operative e strategie di crescita

Analizzando le dinamiche operative, si osserva che il costo del lavoro è rimasto stabile nel periodo in esame. Tuttavia, un dato rilevante è la flessione di quasi 9 punti percentuali nel rapporto tra costi del lavoro e ricavi, registrata a partire da dicembre 2022. Questa tendenza sottolinea un'evoluzione strutturale nel modello di business. Parallelamente, prosegue la progressiva riduzione delle filiali e dell'occupazione nel settore bancario, un processo già in atto negli anni precedenti e confermato anche nei primi sei mesi del 2026.

La crescente incidenza delle commissioni e delle attività assicurative sui ricavi totali riflette chiaramente la maggiore importanza attribuita ai servizi di risparmio gestito e wealth management nell'offerta delle principali istituzioni bancarie italiane. Questa strategia è in linea con un consolidamento dei modelli di business che puntano a una diversificazione delle fonti di reddito, riducendo la dipendenza dai margini di interesse tradizionali.

Banca Mediolanum: una performance di rilievo

In questo contesto di crescita, Banca Mediolanum, uno dei principali attori italiani nel comparto del risparmio gestito, ha chiuso il primo semestre 2026 con risultati particolarmente brillanti. L'utile netto si è attestato a 555,5 milioni di euro, segnando un notevole aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il margine di interesse ha raggiunto 478,5 milioni di euro, con una crescita robusta del 30% rispetto al primo semestre 2025, mentre le commissioni nette sono salite a 705,7 milioni di euro, registrando un incremento del 10%.

La solidità di Banca Mediolanum è ulteriormente confermata dalla raccolta netta totale, che è stata positiva per 6,37 miliardi di euro. Il totale delle masse gestite e amministrate ha raggiunto l'importante cifra di 168,23 miliardi di euro, in crescita dell'8% dalla fine del 2025. Questi dati, in particolare la forte performance nel risparmio gestito e nelle commissioni, sottolineano come la diversificazione dei ricavi e l'attenzione ai servizi a valore aggiunto siano elementi chiave per il successo delle principali realtà bancarie italiane nel panorama attuale.