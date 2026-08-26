Il sindaco di Gubbio, Presciutti, ha espresso un forte e convinto apprezzamento per l'importante intesa raggiunta tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Questo accordo strategico è stato siglato con l'obiettivo primario di contrastare il crescente fenomeno della desertificazione bancaria, che sta interessando in modo significativo diversi territori italiani, inclusa la regione dell'Umbria e, specificamente, la città di Gubbio. L'iniziativa, sottoscritta di recente, si pone come baluardo a tutela di cittadini e imprese, categorie che rischiano di subire notevoli disagi e limitazioni nell'accesso ai servizi finanziari a causa della progressiva chiusura degli sportelli bancari sul territorio.

Presciutti ha voluto sottolineare con enfasi l'importanza cruciale di questa collaborazione, dichiarando che "l'intesa rappresenta un passo concreto e indispensabile per garantire la piena fruibilità di servizi essenziali ai cittadini e alle imprese, in particolare nelle aree interne e nei piccoli centri, dove la presenza bancaria è già più rarefatta". Il fenomeno della desertificazione bancaria, caratterizzato da una drastica riduzione della presenza di filiali e sportelli fisici, comporta infatti crescenti e tangibili difficoltà nell'accesso ai servizi finanziari. Questo scenario si rivela particolarmente problematico per le fasce più deboli della popolazione, spesso meno avvezze all'utilizzo di strumenti digitali, e per il vitale tessuto produttivo locale, che necessita di supporto costante per le proprie attività economiche e di investimento.

L'accordo ANCI-ABI: strategie e soluzioni per i territori

L'intesa siglata tra ANCI e ABI delinea un percorso di stretta e proficua collaborazione tra le amministrazioni comunali e le istituzioni bancarie. L'obiettivo comune è individuare e implementare soluzioni innovative e sostenibili che consentano di mantenere attivi e accessibili i servizi bancari nei territori maggiormente colpiti dalla chiusura degli sportelli. Tra le azioni concrete previste dall'accordo figurano la promozione e l'incentivazione dell'utilizzo di strumenti digitali avanzati, capaci di offrire alternative valide e moderne ai servizi tradizionali. Inoltre, si valuta la possibilità di attivare sportelli mobili, che possano raggiungere periodicamente le aree più remote, o di sviluppare servizi condivisi tra più comuni, ottimizzando le risorse e garantendo la continuità dei servizi essenziali anche dove la presenza fisica di una banca non è più sostenibile.

Il ruolo strategico dell'ANCI a tutela e sviluppo dei comuni

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) si conferma un attore fondamentale nel panorama istituzionale, svolgendo un ruolo di primaria importanza nella rappresentanza e nella tutela degli interessi delle amministrazioni comunali. L'associazione si impegna attivamente nella promozione di iniziative mirate a sostenere e valorizzare i territori, con una particolare attenzione rivolta a quelli che presentano maggiori fragilità dal punto di vista socio-economico. L'ANCI opera con dedizione per favorire lo sviluppo locale equilibrato e la coesione sociale, elementi imprescindibili per la vitalità delle comunità. A tal fine, collabora sinergicamente con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti concreti e innovativi, capaci di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze specifiche e mutevoli delle comunità locali, assicurando loro un futuro più prospero e inclusivo.