Il finanziere inglese Christopher Hohn punta sul turismo di alta gamma italiano. Attraverso il suo hedge fund Tci, ha investito 636 milioni di dollari (549,25 milioni di euro) in hotel di lusso in Italia. L'operazione, che coinvolge strutture alberghiere di proprietà del Gruppo Statuto, è stata rivelata dal Financial Times, citando una lettera agli investitori.

La posizione più consistente di Tci nel settore alberghiero italiano è un prestito di 392 milioni di dollari (338,53 milioni di euro) per lo storico Hotel Danieli di Venezia. Il fondo ha inoltre quote in prestiti per l’Hotel Caesar Augustus a Capri (132 milioni di dollari, 114 milioni di euro), il Six Senses sul Lago di Como (74 milioni di dollari, 63,91 milioni di euro) e il Mandarin Oriental di Milano (38 milioni di dollari, 32,82 milioni di euro).

Strategia di Tci nel lusso

Tci non eroga direttamente i prestiti, ma acquisisce quote di finanziamenti originati da società di private credit. Tutti gli hotel di lusso interessati sono di proprietà del Gruppo Statuto. La strategia del fondo si basa sull'aspettativa che le tariffe alberghiere continueranno a crescere, attirando sempre più turisti facoltosi. Questo contesto richiede investimenti per ammodernare le strutture e innalzare la qualità dei servizi, in linea con gli standard internazionali.

Nel 2025, il fondo di Chris Hohn ha registrato un rendimento del 27% grazie a operazioni nel settore aerospaziale, come indicato nella stessa comunicazione agli investitori.

Il Gruppo Statuto e le sue proprietà

Il Gruppo Statuto, leader nel settore immobiliare e alberghiero di lusso in Italia, è proprietario delle strutture ricettive oggetto degli investimenti di Tci. Tra queste figurano l'Hotel Danieli a Venezia, il Caesar Augustus a Capri, il Six Senses sul Lago di Como e il Mandarin Oriental di Milano. L'attività del gruppo si concentra sulla valorizzazione e gestione di immobili di prestigio, con enfasi sul lusso e il turismo internazionale.