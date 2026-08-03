L'indice Ism manifatturiero degli Stati Uniti ha registrato un significativo aumento a luglio, attestandosi a 55,6 punti. Il dato, comunicato il 3 agosto 2026, ha superato le stime degli analisti, che lo attendevano a 54 punti, e il risultato di giugno, pari a 53,3 punti.

Questo incremento segna il passo più solido dell'espansione produttiva nel settore manifatturiero statunitense dal maggio 2022. L'indice, che misura l'attività manifatturiera, è un indicatore chiave per valutare la salute economica del comparto industriale. Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre valori inferiori segnalano una contrazione.

L'andamento dell'indice Ism e le sue implicazioni

Il valore di 55,6 punti a luglio ha superato le previsioni di 54 punti, mostrando una crescita più marcata. Superando il dato di giugno (53,3), conferma una tendenza positiva per il settore. Questo è il livello più alto registrato dall'indice Ism manifatturiero dal maggio 2022, segnalando una ripresa e un dinamismo notevoli.

L'indice Ism (Institute for Supply Management) è uno degli strumenti più seguiti dagli operatori economici e dagli analisti per monitorare l'andamento della produzione industriale negli Stati Uniti. La sua crescita è spesso interpretata come segnale di maggiore fiducia e dinamismo tra le imprese manifatturiere.

Il ruolo strategico dell'Institute for Supply Management

L'Institute for Supply Management (Ism) è un'organizzazione statunitense che monitora e analizza le tendenze economiche nel settore della produzione e dei servizi. L'indice Ism manifatturiero, pubblicato mensilmente, si basa su un sondaggio condotto tra i responsabili degli acquisti di aziende manifatturiere e fornisce una valutazione complessiva delle condizioni del settore.

Il superamento delle previsioni e il raggiungimento del valore più alto da oltre due anni sottolineano l'importanza dell'indice come strumento di riferimento per comprendere le dinamiche dell'economia manifatturiera statunitense.