Il Giappone ha registrato a luglio un’accelerazione dell’inflazione, con un tasso annuale che ha raggiunto l’1,8%. Il dato, diffuso dal ministero degli Affari interni, segna un incremento rispetto all’1,6% di giugno. L’inflazione cosiddetta “core”, che esclude anche l’energia, è salita all’1,9% dal 1,7% del mese precedente, in linea con le previsioni.

Il deprezzamento dello yen e le tensioni in Medio Oriente sono i principali fattori dell'aumento dei prezzi. Per il settimo mese consecutivo, il tasso di inflazione ha superato il target della Banca del Giappone (BoJ), escludendo l’effetto dei sussidi governativi sui carburanti.

La premier Sanae Takaichi ha mitigato l’impatto sui consumatori con sussidi su carburanti ed energia, ma l’effetto tampone di questi interventi sta gradualmente scemando.

Politica monetaria e prospettive future

La Banca del Giappone aveva già adottato a giugno una misura restrittiva, portando il tasso di riferimento all’1%, il massimo da 31 anni. Gli operatori di mercato attendono il prossimo meeting della BoJ (17-18 settembre) per un ulteriore rialzo a 1,25%. Un eventuale incremento potrebbe sostenere lo yen, che nelle ultime settimane ha già recuperato circa la metà delle perdite successive all’intervento congiunto Usa-Giappone sui cambi dello scorso mese.

Una valuta debole può sostenere l’economia domestica, ad esempio rendendo i prodotti giapponesi più competitivi sui mercati esteri.

Allo stesso tempo, però, può aumentare il costo delle importazioni, aggravando uno dei principali problemi con cui il Paese si confronta mentre il conflitto in Medio Oriente continua a protrarsi. La BoJ, pur avendo mantenuto invariata la politica monetaria a luglio, ha emesso il suo avvertimento più netto finora sui rischi inflazionistici crescenti.

Il mandato della Banca del Giappone

La Banca del Giappone ha il compito di mantenere la stabilità dei prezzi e del sistema finanziario. Utilizza strumenti di politica monetaria come la regolazione dei tassi di interesse e l’acquisto di titoli di Stato per raggiungere i propri obiettivi. La banca centrale svolge inoltre un ruolo fondamentale nella gestione della liquidità e nella supervisione del sistema dei pagamenti.