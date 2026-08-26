L'inflazione negli Stati Uniti, misurata dall'indice Pce (personal consumption expenditure), si è attestata a luglio al 3,7% su base annua. Questo dato ha superato le attese degli analisti, che prevedevano un incremento del 3,6%, pur risultando in linea con il 3,7% registrato nel mese di giugno. Su base mensile, i prezzi sono aumentati dello 0,2%.

L'indice Pce: un barometro per la Federal Reserve

L'indice Pce rappresenta uno degli indicatori principali utilizzati dalla Federal Reserve per monitorare le pressioni sui prezzi e valutare le dinamiche inflazionistiche nel paese.

Questo indicatore è fondamentale per comprendere l'andamento dei prezzi al consumo, tenendo conto di una vasta gamma di beni e servizi.

Dettagli sull'inflazione di fondo e settoriale

L'indice core Pce, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari, ha segnato a luglio una crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche su base mensile, l'indice core ha registrato un aumento dello 0,2%. Questi valori sono risultati in linea con le stime degli analisti.

Analizzando le singole categorie, i prezzi dei beni sono risultati superiori dell'1,3% rispetto a un anno fa, mentre su base mensile hanno registrato una diminuzione dello 0,6%. I prezzi dei servizi, invece, hanno mostrato un incremento del 2,5% su base annua e dello 0,3% rispetto al mese precedente.

L'andamento dell'inflazione, superiore alle previsioni, viene osservato con attenzione dagli operatori economici e dalle istituzioni, in quanto può influenzare le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.