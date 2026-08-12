L'inflazione negli Stati Uniti ha mostrato un significativo rallentamento a luglio, attestandosi a un incremento del 3,4% su base annua. Questo dato rappresenta un calo rispetto al 3,5% registrato a giugno e, aspetto cruciale, si allinea perfettamente con le previsioni degli analisti. La rilevazione, che monitora l'andamento dei prezzi al consumo, conferma le aspettative di un contenimento della pressione inflazionistica nel paese.

Analisi dell'inflazione 'core' e dei prezzi al consumo

Un'analisi più approfondita rivela che anche la componente 'core' dell'inflazione, che esclude i settori più volatili come energia e alimentari, ha seguito un percorso simile.

Questa metrica ha registrato una crescita del 2,5% su base annua, in diminuzione rispetto al 2,6% di giugno. Tale risultato, anch'esso in linea con le proiezioni degli esperti, sottolinea una tendenza al raffreddamento più ampio dei prezzi, al di là delle fluttuazioni stagionali o legate a specifici beni.

Nonostante questo rallentamento generale, i dati indicano che la pressione finanziaria sulle famiglie americane persiste. Molti costi essenziali continuano a superare la crescita media dei salari, creando disagi economici. In particolare, i prezzi di generi alimentari, i carburanti e i servizi sanitari rimangono su livelli elevati, incidendo significativamente sul potere d'acquisto e sul bilancio delle famiglie.

Fattori che influenzano l'andamento dei prezzi

A contribuire al raffreddamento dell'inflazione nel mese di luglio è stata, in parte, la diminuzione dei prezzi della benzina. Tuttavia, il quadro non è privo di complessità: i prezzi del petrolio sono rimasti su livelli elevati e, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, si sono osservati nuovi aumenti dei costi dei carburanti. Questo scenario suggerisce una potenziale volatilità futura, indicando che la tendenza al rallentamento potrebbe essere temporanea e soggetta a variazioni significative nei prossimi mesi.

In questo contesto di incertezza, alcune aziende hanno già preannunciato aumenti dei prezzi per mitigare l'impatto dell'incremento dei costi delle materie prime.

Un esempio concreto è l'annuncio di Sherwin-Williams, che ha comunicato un aumento dell'8% sui propri listini a partire dal primo settembre. Questa decisione riflette la necessità di compensare l'aumento dei costi di produzione e potrebbe prefigurare dinamiche simili in altri settori, mantenendo alta l'attenzione sull'evoluzione futura dei prezzi al consumo.