Intesa Sanpaolo ha annunciato il 3 aprile 2026 un significativo stanziamento di 500 milioni di euro, destinato a sostenere le popolazioni e le attività economiche delle regioni di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Queste aree sono state recentemente colpite da una violenta ondata di maltempo che ha causato gravi disagi e danni diffusi. Le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato smottamenti, lo straripamento degli argini dei corsi d'acqua, l'allagamento di vasti campi coltivati e ingenti danni a numerose strutture, sia agricole che civili, compromettendo la stabilità e la produttività delle aree interessate.

L’intervento di Intesa Sanpaolo si focalizza con particolare attenzione sulle filiere agricole delle quattro regioni, un settore vitale che ha subito un impatto severo. Qui, numerosi ettari di terreni coltivati sono stati completamente sommersi dall'acqua, rendendo indispensabile una complessa opera di rilavorazione e risemina. Inoltre, diverse colture stagionali hanno riportato danni significativi, compromettendo i raccolti e la sussistenza degli operatori. Per fornire un sostegno immediato, la banca mette a disposizione nuovi finanziamenti a condizioni dedicate, pensati per agevolare la ripartenza e il ripristino delle attività agricole.

Supporto esteso a famiglie e imprese locali

Oltre agli aiuti specifici per il comparto agricolo, il supporto della banca si estende a tutto il tessuto locale, abbracciando famiglie, imprese, artigiani, commercianti ed enti del Terzo Settore che abbiano subito danni, sia diretti che indiretti, a causa del maltempo.

Tra le misure più rilevanti previste dal Gruppo Intesa Sanpaolo, vi è la possibilità di richiedere la sospensione fino a diciotto mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le imprese e dei mutui per le famiglie residenti nelle zone più duramente colpite dall'emergenza meteorologica. Questa iniziativa mira a offrire un concreto sollievo finanziario in un momento di difficoltà.

Per garantire un'assistenza tempestiva e capillare, Intesa Sanpaolo ha potenziato i propri canali di contatto. È disponibile la Filiale digitale, raggiungibile al numero 800.303.303, operativa anche nel fine settimana con orari estesi dalle ore nove alle diciannove. A questi si aggiungono l'app Intesa Sanpaolo Mobile, che consente un'assistenza immediata, e i consueti canali di contatto con i gestori, sia nelle filiali fisiche che da remoto, per qualsiasi informazione o necessità di supporto.

Il profilo di Intesa Sanpaolo: leader in Italia e in Europa

Intesa Sanpaolo si conferma come il principale gruppo bancario in Italia, vantando a fine dicembre 2025 un volume di impieghi pari a 425 miliardi di euro e oltre 1.500 miliardi di euro di attività finanziaria della clientela. Il gruppo detiene una significativa presenza internazionale ed è riconosciuto come leader a livello europeo nel wealth management, distinguendosi per un forte orientamento verso le innovazioni digitali e il fintech, che ne consolidano la posizione di avanguardia nel settore bancario.

In linea con il suo impegno per la sostenibilità e l'innovazione, Intesa Sanpaolo ha sviluppato un programma di Intelligenza Artificiale su larga scala, con circa 150 use case già in fase di sviluppo, che sta generando benefici significativi per il Gruppo.

In ambito ESG (Environmental, Social, Governance), il gruppo ha fissato obiettivi ambiziosi: entro il 2025, sono previste erogazioni Impact per 115 miliardi di euro, dedicate a sostenere la comunità e la transizione verde. Inoltre, il programma a favore e a supporto delle persone in difficoltà per il periodo 2023–2027 prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro, a testimonianza dell'attenzione del gruppo verso le sfide sociali.