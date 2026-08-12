L'Istat ha ufficializzato una revisione al rialzo delle stime sull'inflazione per il mese di luglio 2026, portando il dato definitivo al 2,9% su base annua. Questa percentuale rappresenta un leggero incremento rispetto alla stima preliminare del 2,8%. Di conseguenza, il rallentamento dell'inflazione rispetto al mese di giugno, che aveva registrato un tasso del 3%, si rivela meno marcato di quanto inizialmente previsto. L'istituto nazionale di statistica ha specificato che, per il mese di luglio 2026, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha segnato una variazione del +0,3% su base mensile e del +2,9% su base annua, in diminuzione rispetto al +3% rilevato a giugno.

La persistente dinamica inflazionistica continua a essere influenzata dall'andamento dei prezzi di alcune categorie specifiche. In particolare, gli energetici non regolamentati, tra cui i carburanti, e gli alimentari non lavorati hanno contribuito a un generale ribasso dei prezzi. Al contrario, si è registrata un'accelerazione significativa nei prezzi degli energetici regolamentati, che mostrano una tendenza in controtendenza. Il dato definitivo relativo a luglio conferma, dunque, una progressiva tendenza al rallentamento dell'inflazione rispetto ai mesi precedenti, sebbene i livelli si mantengano ancora al di sopra della soglia del 2%.

Analisi delle variazioni dei prezzi al consumo

L'aggiornamento fornito dall'Istat mette in luce una variazione mensile dell'indice dei prezzi al consumo pari al +0,3%.

Il tasso annuo del 2,9%, pur indicando una lieve riduzione rispetto al 3% registrato a giugno, segnala un rallentamento meno accentuato di quanto le previsioni iniziali avessero suggerito. La flessione complessiva dell'inflazione è attribuibile principalmente alla diminuzione dei prezzi degli energetici non regolamentati e degli alimentari non lavorati. Parallelamente, i costi degli energetici regolamentati continuano a mostrare un incremento, bilanciando parzialmente la tendenza al ribasso generale.

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), un dato cruciale pubblicato dall'Istat, rappresenta uno degli indicatori più significativi per monitorare le variazioni del costo della vita in Italia.

Per il periodo di riferimento che va da giugno 2025 a giugno 2026, la variazione annuale di questo indice si è attestata al +2,9%. Questo valore non solo consolida il dato già diffuso per il mese di luglio, ma fornisce anche un quadro di riferimento stabile e coerente per l'andamento complessivo dei prezzi al consumo a livello nazionale, confermando le tendenze osservate.