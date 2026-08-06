L'Italia ha registrato un calo nella sua produzione industriale a giugno 2026. L'indice destagionalizzato ha mostrato una diminuzione dell'1% rispetto al mese di maggio 2026, segnalando una contrazione dell'attività manifatturiera. Questa tendenza negativa si conferma anche su base annua, con l'indice generale, depurato dagli effetti di calendario, che ha segnato un -0,6% rispetto a giugno dell'anno precedente. I dati evidenziano una fase di rallentamento per il settore industriale nazionale.

Nonostante la flessione mensile e annua, l'analisi dei dati trimestrali offre uno scenario differente.

Nel secondo trimestre 2026, la produzione industriale italiana ha evidenziato una crescita dello 0,4% in media, rispetto al primo trimestre dello stesso anno. Questo dato suggerisce una variabilità nell'andamento congiunturale, indicando una sostanziale stabilità nel medio periodo, pur in presenza di oscillazioni mensili negative.

Dinamiche settoriali: calo nei beni di consumo, crescita per energia e strumentali

La flessione mensile della produzione industriale a giugno ha interessato la quasi totalità dei comparti industriali, con l'unica eccezione del settore dell'energia. Su base annua, la contrazione è stata particolarmente evidente nel segmento dei beni di consumo. Al contrario, i settori dell'energia e dei beni strumentali hanno mostrato una crescita moderata.

Si osserva dunque una diversificazione nelle performance tra i vari raggruppamenti di industrie.

Il ruolo dell'Istat nel monitoraggio economico

L'Istat, Istituto Nazionale di Statistica, è l'ente pubblico italiano preposto alla raccolta e all'analisi dei dati statistici ufficiali. Il monitoraggio della produzione industriale è uno dei suoi compiti chiave, fornendo un indicatore essenziale per valutare lo stato dell'economia nazionale. L'indice della produzione industriale misura le variazioni reali nella produzione delle industrie manifatturiere, estrattive ed energetiche. Attraverso la pubblicazione di dati mensili e trimestrali, l'Istat offre un quadro dettagliato delle performance settoriali, contribuendo alla comprensione delle tendenze economiche a breve e medio termine.