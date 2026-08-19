L'Italia ha registrato un avanzo corrente significativo nei dodici mesi conclusi a giugno 2026, raggiungendo i 30,4 miliardi di euro, equivalenti all'1,3% del Prodotto Interno Lordo (PIL). Questo dato, comunicato dalla Banca d'Italia, segna un notevole miglioramento rispetto all'anno precedente, quando l'avanzo si attestava a 20,7 miliardi di euro, pari allo 0,9% del PIL. Il risultato evidenzia una crescente solidità nelle relazioni economiche internazionali del Paese.

Il contributo principale a questo incremento positivo è derivato dall'aumento dell'avanzo delle merci, che ha visto un'espansione da 47,7 miliardi a ben 54,6 miliardi di euro.

Parallelamente, un fattore determinante è stato il ritorno in surplus della componente dei redditi primari, che ha invertito la tendenza da un deficit di –2,5 miliardi a un saldo positivo di 4 miliardi di euro. Questi due elementi hanno giocato un ruolo cruciale nel rafforzare la posizione finanziaria esterna dell'Italia.

Analisi delle Componenti del Conto Corrente

Nonostante il miglioramento complessivo, l'analisi dettagliata delle componenti del conto corrente rivela dinamiche differenziate. Mentre l'espansione dell'avanzo delle merci e il saldo positivo dei redditi primari hanno fornito un robusto sostegno, altre voci hanno mostrato un peggioramento. In particolare, il deficit dei servizi ha visto un aumento, passando da –5,7 miliardi a –8 miliardi di euro, indicando una maggiore spesa per servizi importati o una riduzione degli introiti da servizi esportati.

Allo stesso modo, il deficit dei redditi secondari ha continuato a crescere, attestandosi a –20,2 miliardi di euro rispetto ai –18,8 miliardi registrati nel periodo precedente. Questa voce, che include trasferimenti correnti come rimesse o contributi a organizzazioni internazionali, ha quindi rappresentato un fattore di contenimento per l'avanzo complessivo, mitigando parzialmente gli effetti positivi delle altre componenti.

La Bilancia dei Pagamenti e i Flussi Finanziari

La bilancia dei pagamenti, strumento fondamentale pubblicato regolarmente dalla Banca d'Italia, offre una visione esaustiva dei flussi economici e finanziari che intercorrono tra l'Italia e il resto del mondo. Il conto corrente, di cui si è discusso, ne è una sezione vitale, riflettendo le transazioni relative a beni, servizi, redditi (primari e secondari) e trasferimenti.

La sua evoluzione è un indicatore chiave della competitività e della capacità di un'economia di generare risorse dall'estero.

Oltre al conto corrente, la bilancia dei pagamenti include anche i movimenti di capitale, che monitorano gli investimenti diretti, gli investimenti di portafoglio e altri flussi finanziari. Tra questi, il portafoglio dei titoli di Stato italiani detenuti da investitori esteri rappresenta una componente di grande rilevanza, influenzando la stabilità finanziaria e la percezione internazionale del debito pubblico italiano. L'andamento di questi flussi è costantemente monitorato per comprendere appieno le dinamiche delle relazioni finanziarie internazionali del Paese.