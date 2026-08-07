Le scorte di gas in Italia continuano a mostrare un andamento positivo, con un significativo aumento registrato nelle prime settimane di agosto. Al 6 agosto, le riserve nazionali avevano raggiunto il 76,55% della capacità totale, corrispondenti a 155,71 TWh. Nello stesso periodo, le scorte complessive in Europa si attestavano al 58,1%, pari a 656,62 TWh, mentre la Germania si fermava al 47,62% con 117,37 TWh.

Aggiornamenti sulle Riserve Nazionali ed Europee

I dati più recenti, aggiornati al 10 agosto, confermano il trend di riempimento. Le riserve italiane hanno raggiunto il 75,38% (145,8117 TWh), mantenendosi al di sopra della media europea, che si è attestata al 72,4% (804,2745 TWh).

La Germania ha registrato un notevole incremento, portando i suoi stoccaggi al 73,18% (177,7459 TWh). Anche altri paesi hanno mostrato progressi significativi: la Francia ha raggiunto l’83,52% (109,9181 TWh), la Spagna il 79,59% (28,0562 TWh) e l’Olanda il 69,04% (97,6803 TWh). Particolarmente elevati i livelli di stoccaggio in Polonia, al 99,08% (36,0755 TWh), e in Portogallo, che ha raggiunto il 100% della sua capacità, sebbene con riserve contenute in termini assoluti (3,8275 TWh). Fuori dall'Unione Europea, anche il Regno Unito ha completato i suoi stoccaggi al 100%, pur disponendo di riserve limitate (10,0679 TWh).

Copertura del Fabbisogno Energetico Annuo

In termini di copertura del fabbisogno medio annuo, la situazione presenta diverse sfumature.

Le riserve europee attuali coprono il 18,65% di un fabbisogno stimato in 3.519 TWh. Per l'Italia, che ha un fabbisogno medio annuo di 677,35 TWh, le scorte sono pari al 23% del consumo medio annuale. La situazione in Germania risulta essere la più delicata, con le scorte che coprono meno del 13% di un fabbisogno medio annuo ben più elevato, pari a 903,9 TWh.

Infrastrutture e Capacità di Stoccaggio

La capacità tecnica di stoccaggio complessiva a livello europeo è di 1.130,2 TWh, un dato fondamentale per la sicurezza energetica del continente. Tra i paesi membri, la Germania si distingue per la maggiore capacità, con 246,49 TWh. L'Italia segue con una capacità di 203,42 TWh, confermando il suo ruolo strategico.

Altri paesi con significative infrastrutture di stoccaggio includono i Paesi Bassi, con 143,79 TWh, e la Francia, con 123,88 TWh, evidenziando la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel panorama energetico europeo.