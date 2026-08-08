La Regione Liguria ha annunciato lo stanziamento di sette milioni di euro, un fondo destinato a fornire sostegno economico alle famiglie residenti sul territorio. L'iniziativa, comunicata l'8 agosto 2026, mira a coprire le spese per l'assunzione di badanti e baby sitter. Questo intervento si inserisce nel programma regionale di supporto alle famiglie che necessitano di assistenza domiciliare per anziani, persone fragili e minori, alleviando il carico finanziario.

Il bonus sarà erogato tramite un apposito bando. L'obiettivo è offrire un aiuto concreto alle famiglie che affrontano i costi per l'assistenza di persone non autosufficienti o per la cura dei figli.

Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di accesso al contributo saranno specificati nel bando che la Regione Liguria pubblicherà a breve. Si invitano le famiglie interessate a consultare le future comunicazioni ufficiali per i dettagli.

Dettagli del Bonus e Modalità di Accesso

Il fondo di sette milioni di euro sarà ripartito tra le famiglie liguri che presenteranno richiesta, seguendo i criteri definiti nel bando regionale. La misura persegue un duplice obiettivo: favorire la permanenza a domicilio delle persone fragili, promuovendo il loro benessere, e sostenere la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Il contributo potrà essere utilizzato per coprire le spese di assunzione regolare di badanti e baby sitter, in conformità con la normativa vigente.

Obiettivi e Impatto della Misura Regionale

La Regione Liguria ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie, in un contesto di aumento della domanda di assistenza domiciliare. Il bonus si integra nelle politiche regionali di welfare, volte a rafforzare i servizi e a promuovere il benessere delle persone più vulnerabili. L'azione rappresenta un passo concreto verso un sistema di supporto più efficace per i cittadini liguri.