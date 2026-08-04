La Regione Liguria ha annunciato un significativo incremento di un milione di euro per la dotazione finanziaria del bando "Sostegno ai gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (Pei Agri)". Questo ulteriore stanziamento, reso noto il 4 agosto 2026, porta la dotazione complessiva del bando a superare i tre milioni di euro, garantendo così la copertura economica per tutte le 24 domande che sono state ritenute ammissibili.

L'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Piana, ha ribadito l'impegno della Liguria nell'innovazione del comparto agricolo, dichiarando: "La Liguria continua a investire nell'innovazione del comparto agricolo, sostenendo le imprese che scelgono di crescere attraverso ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico.

L'incremento delle risorse ci permette di finanziare tutte le progettualità ammissibili, comprese quelle che inizialmente non avevano trovato copertura economica". I progetti finanziati vedono la collaborazione sinergica tra imprese agricole, enti di ricerca e Università, con l'obiettivo primario di favorire il trasferimento delle conoscenze scientifiche e delle migliori pratiche al sistema produttivo attraverso attività sperimentali e azioni pilota concrete.

Progetti e settori strategici per l'agricoltura ligure

Gli interventi previsti dal bando "Pei Agri" abbracciano ambiti strategici e diversificati per l'agricoltura ligure. Tra questi figurano la floricoltura, le piante aromatiche, l'olivicoltura, la viticoltura, la zootecnia e l'economia circolare.

Le iniziative specifiche finanziate sono molteplici e all'avanguardia: dall'impiego di droni per la difesa fitosanitaria di vigneti e oliveti all'utilizzo di biostimolanti per ottimizzare le produzioni. Si prevedono inoltre nuove strategie per contrastare le emergenze fitosanitarie, sistemi innovativi per la prevenzione degli attacchi dei predatori negli allevamenti e tecniche mirate ad aumentare la resilienza delle produzioni foraggere.

Il bando supporta anche lo sviluppo di nuove varietà floricole e di piante aromatiche, l'implementazione di sistemi di illuminazione a Led e di irrigazione intelligente. Particolare attenzione è rivolta all'introduzione di substrati innovativi per ridurre l'impiego della torba e alla promozione di modelli di economia circolare per la valorizzazione e il riutilizzo dei sottoprodotti agricoli, contribuendo così a una gestione più sostenibile delle risorse.

Ampio piano di investimenti per la competitività agricola

Questo sostegno all'innovazione si inserisce in un contesto più ampio di investimenti regionali volti a rafforzare il settore primario. La Regione Liguria ha infatti destinato oltre 19,6 milioni di euro per sostenere gli investimenti produttivi delle aziende agricole attraverso il nuovo bando denominato "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole". Questa misura prevede contributi significativi, fino al 65% delle spese ammissibili, per una vasta gamma di interventi.

Tra le tipologie di investimenti finanziabili rientrano la realizzazione e il miglioramento di fabbricati produttivi, l'acquisto di macchinari e attrezzature moderne, il recupero e la riqualificazione delle colture permanenti e l'installazione di impianti irrigui efficienti.

Sono inoltre inclusi gli investimenti per l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, oltre alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le domande per accedere a questi fondi potranno essere presentate dalle ore 10 del 23 giugno 2026 fino alle ore 12 del 6 agosto 2026.