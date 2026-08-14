I porti del Mar Ligure Orientale, che comprendono gli importanti scali di La Spezia e Marina di Carrara, hanno registrato una significativa crescita complessiva del 5,8% nei traffici durante i primi mesi del 2026. Questo dato incoraggiante emerge dal bilancio presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, evidenziando un andamento decisamente positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il traffico complessivo delle merci movimentate nei due scali ha raggiunto livelli superiori alle aspettative iniziali, con un incremento particolarmente rilevante nel cruciale settore dei container.

Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, ha enfaticamente dichiarato che "questi risultati confermano la centralità strategica dei nostri porti nello scenario logistico e commerciale dell'intero Mediterraneo".

Traffici portuali: dettagli settoriali e fattori di crescita

Nello specifico, il porto di La Spezia ha visto un notevole aumento delle movimentazioni, sia per quanto riguarda il traffico di container sia per le merci varie. Parallelamente, anche il porto di Marina di Carrara ha contribuito in modo significativo al risultato complessivo, registrando una solida crescita nei traffici di prodotti industriali e materiali lapidei. Questo trend positivo è il frutto congiunto di mirati investimenti in infrastrutture e di una maggiore efficienza operativa, fattori supportati da una domanda costantemente sostenuta proveniente dai mercati internazionali.

Questi dati consolidati confermano la spiccata capacità dei porti del Mar Ligure Orientale di attrarre con successo nuovi traffici e di consolidare ulteriormente le relazioni strategiche con i principali operatori logistici e armatoriali a livello globale. La performance eccezionale dei primi mesi del 2026 si allinea perfettamente con gli ambiziosi obiettivi di crescita fissati dal piano strategico dell’ente.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: missione e visione

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale è l’ente pubblico preposto alla gestione e al coordinamento di tutte le attività dei porti di La Spezia e Marina di Carrara. L'Autorità promuove attivamente lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, la sostenibilità ambientale e l’innovazione continua nei servizi logistici offerti.

L'ente svolge inoltre fondamentali funzioni di regolazione, controllo e promozione delle attività portuali, con l’obiettivo primario di rafforzare la competitività degli scali nel contesto sia nazionale che internazionale.

Già nel 2025, il traffico totale dei porti del Mar Ligure Orientale aveva superato la soglia dei 17 milioni di tonnellate, con una quota particolarmente significativa rappresentata dal traffico containerizzato. Il robusto trend di crescita osservato nei primi mesi del 2026 si inserisce, quindi, in un percorso già avviato di consolidamento della posizione di leadership dei porti liguri nel panorama marittimo mediterraneo.