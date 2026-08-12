Il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (Coselag) ha annunciato un cambio al vertice in seguito al rinnovo del consiglio di amministrazione. L'assemblea dei soci, riunitasi a Trieste, ha designato Marco Consalvo come presidente. Consalvo, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, succede a Zeno D'Agostino, che ha guidato il Coselag per due mandati.

Contestualmente, Sandra Primiceri, che aveva assunto la presidenza temporanea dopo le dimissioni di D'Agostino, proseguirà il proprio impegno nel Consorzio come direttrice.

Primiceri seguirà da vicino le attività dell'ente e i progetti di sviluppo per l'area industriale triestina. Il nuovo consiglio di amministrazione si completa con l'ingresso di Alessandro Minon (nominato dal Comune di Trieste), Aleš Petaros (nominato dal Comune di Muggia) e Walter Coren (nominato dal Comune di San Dorligo della Valle). Resta da definire il componente di spettanza della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo assetto direttivo del Coselag

Il passaggio di consegne segna l'inizio di una nuova fase per il Coselag, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare l'area industriale triestina. Sandra Primiceri ha ringraziato il consiglio di amministrazione uscente: “Desidero rivolgere un ringraziamento al consiglio di amministrazione uscente per il lavoro svolto in questi anni, per l'impegno e la professionalità con cui hanno accompagnato il percorso del Coselag.

Il loro contributo è stato importante per consolidare l'attività dell'ente e sostenere lo sviluppo dell'area industriale triestina. A tutti loro va la mia riconoscenza per il lavoro svolto e per la collaborazione dimostrata.”

Coselag: ruolo per lo sviluppo economico

Il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (Coselag) opera per favorire la crescita e la competitività del tessuto produttivo locale, in particolare nell'area industriale di Trieste. Si occupa della gestione e dello sviluppo delle aree industriali, promuovendo progetti di innovazione, infrastrutture e servizi per le imprese. L'ente collabora con istituzioni locali e regionali per attrarre investimenti e sostenere l'occupazione.