Mediobanca ha archiviato il semestre con il miglior risultato netto di sempre, registrando un utile di 711,2 milioni di euro. Il dato, riferito al periodo conclusosi il 6 agosto 2026, segna una crescita del 5,9% rispetto allo stesso arco temporale dell'anno precedente. Questo eccellente traguardo è stato raggiunto grazie a una dinamica diversificata delle attività, a solide relazioni con la clientela e a un'ampia dotazione di capitale.

Il secondo trimestre ha visto i ricavi superare il miliardo di euro, con un utile netto che ha toccato i 388,5 milioni di euro.

Il settore del Corporate & Investment Banking (CIB) ha svolto un ruolo trainante in questa performance, contribuendo a un aumento del ROTE, che si è attestato al 14,96%. Il risultato operativo complessivo ha raggiunto 1.172,8 milioni di euro, evidenziando un incremento dell'11,9% rispetto ai 1.047,8 milioni registrati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

I ricavi totali del semestre si sono attestati a 1.948,2 milioni di euro, in crescita del 6,1% su base annua. Parallelamente, si è osservata una gestione efficace dei costi, che sono diminuiti dell'1,7%, fermandosi a 775,3 milioni di euro. Tale controllo ha permesso una riduzione del rapporto costi/ricavi di tre punti percentuali, portandolo al 40%.

Le performance delle divisioni e le parole della dirigenza

Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato e direttore generale di Mediobanca, ha commentato i risultati: “Abbiamo chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi e utile netto ai migliori livelli di sempre, ottenendo una performance solida, attesa proseguire anche per i prossimi mesi malgrado il contesto operativo e di mercato caratterizzato da elevata incertezza”.

Il semestre è stato caratterizzato da un vivace andamento commerciale nella divisione Consumer Finance. Si è inoltre registrata un'accelerazione significativa delle commissioni nell'ultimo trimestre, con un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente. In particolare, le attività di Corporate & Investment Banking hanno mostrato una crescita delle commissioni del 31% trimestre su trimestre.

Sebbene il Wealth Management abbia attraversato una fase di stabilizzazione, ha comunque concluso il semestre con masse in gestione in crescita, raggiungendo i 117 miliardi di euro.

Mediobanca: il profilo istituzionale

Mediobanca è un gruppo bancario italiano fondato nel 1946, con sede a Milano. L'istituto opera in settori chiave quali il Corporate & Investment Banking, il Wealth Management e il Consumer Banking, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari a imprese, famiglie e investitori istituzionali. La banca si distingue per la sua costante attenzione alla solidità patrimoniale e alla diversificazione delle attività, principi che trovano conferma nei brillanti risultati del semestre 2026.

Il gruppo mantiene un forte impegno nel bilanciare la crescita dei ricavi con un attento controllo dei costi e una gestione prudente del rischio. Una base patrimoniale robusta e la capacità di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato sono fattori determinanti per la solidità e la continuità delle performance di Mediobanca.