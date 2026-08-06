Mediobanca ha archiviato un semestre record, registrando il miglior risultato netto della sua storia con un utile di 711,2 milioni di euro. Questo dato, che segna una crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stato sostenuto da una strategica diversificazione delle attività, da solide relazioni con la clientela e da una robusta dotazione di capitale, elementi che hanno contribuito a consolidare la performance dell'istituto.

Il secondo trimestre si è rivelato particolarmente dinamico, con ricavi superiori al miliardo di euro e un utile netto di 388,5 milioni, trainato in modo significativo dalla divisione Corporate & Investment Banking (CIB).

L'istituto ha inoltre evidenziato un Rote in aumento al 14,96% e un risultato operativo semestrale che ha raggiunto 1.172,8 milioni di euro. Tale cifra rappresenta un incremento dell'11,9% rispetto ai 1.047,8 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi complessivi hanno toccato quota 1.948,2 milioni di euro, con una crescita del 6,1% anno su anno, mentre i costi operativi si sono attestati a 775,3 milioni, in calo dell'1,7%. Questo controllo rigoroso dei costi ha permesso di ridurre il rapporto costi/ricavi al 40%, con una diminuzione di tre punti percentuali, attestando l'efficienza gestionale della banca.

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato

Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato e direttore generale di Mediobanca, ha commentato i risultati sottolineando la solidità della performance.

"Abbiamo chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi ed utile netto ai migliori livelli di sempre, ottenendo una performance solida, attesa proseguire anche per i prossimi mesi malgrado il contesto operativo e di mercato caratterizzato da elevata incertezza", ha affermato. Melzi d’Eril ha inoltre evidenziato il "vivace andamento commerciale nell’attività di erogazione nella divisione Consumer Finance" e una notevole "accelerazione delle commissioni nell’ultimo trimestre", che ha visto un aumento del 15% trimestre su trimestre. In particolare, le attività di Corporate & Investment Banking hanno registrato un incremento del 31% nel trimestre, bilanciando la fase di stabilizzazione del Wealth Management.

Quest'ultima divisione ha comunque concluso il semestre con masse in crescita a 117 miliardi di euro, confermando la sua capacità di generare valore.

Trasparenza e comunicazione finanziaria

Mediobanca, istituto bancario italiano con una storia che affonda le radici nel 1946, mantiene un impegno costante nella trasparenza e nella comunicazione verso il mercato. La banca rende disponibili i suoi risultati finanziari e le comunicazioni ufficiali attraverso la sezione dedicata ai comunicati stampa sul proprio sito istituzionale. Tra le recenti pubblicazioni figurano l'approvazione dei risultati trimestrali al 31 marzo 2026 e le delibere dell'assemblea degli azionisti, elementi che rafforzano la regolarità informativa e la fiducia degli stakeholder nell'istituto.