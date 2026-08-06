Il mercato immobiliare trentino ha mostrato segnali di solidità nel secondo trimestre del 2026, registrando 1.235 compravendite residenziali, con un incremento del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tuttavia, emerge una frenata negli ultimi due mesi del trimestre, che potrebbe preludere a un rallentamento più strutturale.

Nel dettaglio, aprile ha visto un incremento delle compravendite del 27,27%, mentre maggio e giugno hanno segnato cali rispettivamente del 13,94% e del 2,52%. Le stime attuali indicano una chiusura del 2026 con un aumento delle compravendite dell'1,14% rispetto al 2025, ma è fondamentale un attento monitoraggio delle evoluzioni future.

Difficoltà di accesso e crisi delle locazioni

La domanda di acquisto di abitazioni in Trentino rimane sostenuta, ma le famiglie incontrano crescenti difficoltà nell'accesso al mercato. I prezzi immobiliari continuano a salire e l'ottenimento di un mutuo è sempre più complesso, con valutazioni bancarie rigorose che spesso bloccano le operazioni nella fase del credito.

Parallelamente, si registra una forte tensione nel segmento delle locazioni: la domanda di affitti è elevatissima, ma l'offerta è quasi inesistente. Molti proprietari preferiscono destinare gli immobili ad affitti turistici o per studenti, considerati più redditizi, mentre altri rinunciano dopo esperienze negative. Gli investimenti per il recupero del patrimonio abitativo pubblico sono un passo apprezzato per alleviare l'elevata tensione abitativa.

Andamento degli atti notarili e incertezze economiche

Gli atti complessivi, che includono compravendite, mutui, donazioni e altri trasferimenti immobiliari, sono aumentati del 7% nel secondo trimestre 2026 rispetto al 2025, consolidando un primo semestre positivo. Nonostante ciò, non si riscontrano fattori specifici che giustifichino una crescita così marcata, e la cautela è d'obbligo per i prossimi trimestri.

Le principali incognite riguardano l'aumento del costo della vita, il caro carburanti, le tensioni internazionali e l'irrigidimento delle politiche creditizie. L'acquisto di una casa dipende quasi sempre da un mutuo; la crescente diffusione del mediatore creditizio in Trentino evidenzia le difficoltà delle famiglie nell'accesso al credito bancario, un segnale di fragilità economica.

Nelle località turistiche, la domanda sostenuta da fondi immobiliari e investitori stranieri contribuisce all'aumento dei valori, rendendo più arduo l'accesso alla casa per i residenti.

Trentino-Alto Adige: la regione più cara d'Italia

Il Trentino-Alto Adige si conferma la regione con i prezzi delle abitazioni più elevati a livello nazionale. Nel secondo trimestre 2026, il prezzo medio ha raggiunto i 3.281 euro al metro quadrato, con una crescita dello 0,5% trimestrale e del 4,1% su base annua. La provincia di Bolzano ha registrato un aumento dell'1,1% (4.610 €/mq), mentre quella di Trento ha segnato una flessione dell'1,7% (2.322 €/mq).

Nei capoluoghi, Trento ha visto un lieve aumento dello 0,2% (3.159 €/mq), mentre Bolzano, pur con una diminuzione dell'1,6%, rimane il più costoso con 4.793 €/mq.

A livello nazionale, il prezzo medio delle abitazioni usate è aumentato dello 0,6% nel trimestre (+4,1% rispetto al 2025). La crescita dei valori è favorita da una domanda elevata e un'offerta limitata, sebbene l'andamento dei tassi di interesse possa influenzare l'evoluzione futura del mercato.