La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato un'iniziativa strategica volta a ripristinare le esportazioni di avocado verso gli Stati Uniti. L'annuncio, rilasciato durante la sua consueta conferenza stampa mattutina, delinea un piano mirato a rafforzare la sicurezza nelle cruciali regioni produttrici di avocado dello Stato di Michoacán, con l'obiettivo primario di riprendere il commercio “il prima possibile”.

La sospensione dell'export e l'importanza del mercato statunitense

Attualmente, il flusso commerciale del rinomato avocado messicano verso il mercato statunitense è bloccato.

Questa interruzione è scaturita dal ritiro degli ispettori del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), una misura precauzionale adottata a seguito di un allarme sicurezza. Le crescenti violenze attribuite ai cartelli nella regione del Michoacán hanno infatti reso insostenibile la permanenza del personale statunitense sul campo. La sospensione ha un impatto significativo sull'economia agricola messicana, considerando che gli Stati Uniti assorbono circa il 90% dell'intero volume delle esportazioni di avocado dal Messico. Il mantenimento di questo commercio vitale è strettamente legato al rispetto di rigorose ispezioni obbligatorie, condotte direttamente sul campo da parte dell'Usda, che ne garantiscono la qualità e la conformità agli standard richiesti.

Il piano di sicurezza e le proposte di Sheinbaum

In risposta a questa crisi commerciale, la presidente Sheinbaum ha confermato l'avvio di un dettagliato piano di lavoro. L'iniziativa è specificamente progettata per “garantire ulteriormente la sicurezza” nello Stato di Michoacán, una regione fondamentale per la produzione di avocado. Oltre alle misure di rafforzamento della sicurezza, la presidente ha avanzato una proposta concreta agli Stati Uniti: la possibilità, considerata “come ultima risorsa”, di sostituire temporaneamente gli ispettori statunitensi con personale messicano qualificato. Questa soluzione alternativa verrebbe presa in considerazione qualora la situazione di sicurezza non consentisse un rientro immediato e sicuro degli ispettori Usa.

L'obiettivo dichiarato di questa strategia è accelerare la riattivazione delle esportazioni, puntando a una ripresa “il prima possibile” per mitigare gli effetti economici della sospensione.

Le ispezioni obbligatorie: un pilastro del commercio

Il sistema di esportazione dell'avocado messicano verso gli Stati Uniti si fonda su un protocollo ben definito che prevede che ogni singola spedizione sia sottoposta a verifiche scrupolose. Queste ispezioni obbligatorie, effettuate dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), sono essenziali per assicurare che il prodotto rispetti gli elevati standard di qualità e sicurezza richiesti dal mercato americano. Tale procedura non è solo una formalità, ma un elemento cruciale che permette al Messico di mantenere il suo accesso privilegiato a un mercato così vasto e importante, delineando un aspetto fondamentale delle relazioni commerciali e della fiducia reciproca tra i due Paesi.