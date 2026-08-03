La Borsa di Milano ha aperto la seduta odierna in rialzo, con l'indice principale Ftse Mib che ha segnato un incremento dello 0,65% a quota 52.512,49 punti. L'attenzione degli operatori si è concentrata sui titoli finanziari, protagonisti di movimenti significativi che hanno catturato l'attenzione degli investitori fin dalle prime battute.

Andamento dei principali titoli finanziari

Nel comparto finanziario, le dinamiche sono state eterogenee. Unipol ha registrato un forte rialzo (+4,4%), mentre Mps ha ceduto lo 0,45%. Il calo di Mps segue le indiscrezioni su una contromossa di Siena per difendersi da Intesa Sanpaolo, che invece ha guadagnato lo 0,8%.

L'istituto senese starebbe valutando diverse opzioni, inclusa una potenziale acquisizione di Banco Bpm, il cui titolo ha reagito con un rialzo dell’1,05%. La banca milanese aveva abbandonato i tentativi di fusione nella giornata di venerdì.

Performance dei titoli energetici

Il comparto energetico ha invece registrato una mattinata difficile, con diverse società tra le peggiori performance del listino. Eni ha segnato un calo del 2,59%, Italgas ha perso il 2,28%, Snam l’1,8% e Saipem l’1,79%. Questi dati evidenziano un andamento contrastato tra i settori, con il comparto energetico in calo rispetto alla vivacità dei titoli finanziari. La seduta di Piazza Affari si è aperta in positivo, delineando tuttavia dinamiche settoriali ben differenziate e un quadro complessivo di contrasti.