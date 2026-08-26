La Borsa di Milano ha aperto la seduta del 26 agosto 2026 in positivo, mantenendosi tale nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib è salito dello 0,15%, raggiungendo quota 52.799 punti. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto stabile a 80,1 punti. I rendimenti annui hanno registrato un calo: quello italiano di 0,9 punti al 3,99%, mentre quello tedesco ha ceduto 1 punto, attestandosi al 3,19%.

Andamento dei principali titoli a Piazza Affari

Tra i principali titoli quotati, A2a si è distinta con un notevole rialzo del 2,3%.

Performance positive sono state registrate anche per Cucinelli (+1,63%), Moncler (+1,29%), Buzzi (+1,04%), Hera (+0,87%) e Prysmian (+0,83%).

Sul fronte opposto, Eni ha ceduto l'1,55%, penalizzata dal calo dei prezzi del greggio Wti (-2,51% a 80,29 $/barile) e del gas naturale (-3,35% a 64,41 €/MWh). In ribasso anche Leonardo (-0,77%), Diasorin (-0,76%), Lottomatica (-0,67%) e Saipem (-0,6%).

Il settore bancario e i titoli a minore capitalizzazione

Nel comparto bancario, Unicredit ha registrato un rialzo dello 0,4% e Intesa Sanpaolo dello 0,35%. Mps e Mediobanca sono rimaste stabili (+0,05% entrambe). Flessione per Bper (-0,04%) e debolezza per Banco Bpm (-0,22%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione, Risanamento ha segnato un forte rialzo del +10,76%.

Al contrario, Sit ha frenato con un calo del 4,72%.

Contesto europeo: la seduta precedente

La seduta precedente ha visto le principali borse europee caratterizzate da una certa volatilità, pur chiudendo perlopiù in rialzo. Parigi ha registrato un calo dello 0,16%, mentre Francoforte ha guadagnato lo 0,6% e Londra lo 0,29%. Anche Piazza Affari era cresciuta dello 0,34%, con scambi contenuti e un'attenzione rivolta al comparto bancario. Già in quella giornata, Eni era in flessione (-1,15%), mentre Prysmian si era distinta con un +2,8%.