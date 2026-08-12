Piazza Affari ha proseguito la seduta del 12 agosto 2026 in territorio positivo, con l'indice Ftse Mib che ha registrato un incremento dello 0,25%, attestandosi a 53.837 punti dopo tre ore di scambi. Il differenziale tra i BTP italiani e i Bund tedeschi si è ridotto a 77,1 punti. Parallelamente, il rendimento annuo del BTP è sceso al 3,91%, con un calo di 4 punti, mentre quello del Bund tedesco è diminuito di 1,9 punti al 3,14%. Il rendimento francese ha segnato una flessione di 2,9 punti, portandosi al 3,95%.

Tra i titoli che hanno mostrato maggiore dinamismo, Prysmian si è distinta con un balzo del 3,45%.

La performance è stata sostenuta dalla recente acquisizione di Atkore negli Stati Uniti, un'operazione strategica che rafforza la sua posizione nel settore dei data center. Bene anche Inwit, che ha guadagnato l'1,88%, e Unipol, in crescita dell'1,55%. Stm ha registrato un aumento dell'1,4%, in linea con l'andamento positivo del comparto tecnologico sia in Asia che in Europa. Acquisti significativi anche su Nexi (+1,32%), Avio (+1,1%) e Tim (+0,87%). Quest'ultima è sotto osservazione da parte di Fitch per un possibile rialzo del rating, in caso di successo dell'Opa di Poste.

Andamento dei principali titoli e settori

Sul fronte opposto, Diasorin ha subito una perdita del 3,65%, a seguito di una raccomandazione di vendita che ha abbassato il prezzo obiettivo da 66 a 55 euro.

Difficoltà si sono riscontrate anche per Cucinelli (-1,96%), Moncler (-1,3%) e Ferragamo (-2%), penalizzate da un taglio sul prezzo obiettivo di Lvmh ed Hermes. Ferrari ha chiuso in calo dell'1,08%, mentre Stellantis ha mostrato cautela con una flessione contenuta dello 0,08%. Il settore bancario ha presentato un andamento misto: Mps ha guadagnato lo 0,54%, Intesa lo 0,37%, Bper lo 0,28% e Mediobanca lo 0,21%. In controtendenza, Unicredit e Banco Bpm hanno registrato perdite rispettivamente dello 0,17% e dello 0,21%. Eni ha chiuso la seduta in calo dello 0,62%, in un contesto di volatilità per il prezzo del greggio, con il Wti attestato intorno agli 83 dollari al barile e il Brent del Mare del Nord a 88 dollari.

Prysmian e il settore dei data center

Prysmian, già tra i protagonisti del rialzo odierno, ha recentemente siglato un accordo di lungo periodo per la fornitura di cavi ottici specificamente destinati ai data center, consolidando ulteriormente la propria presenza in questo segmento strategico. L'intesa prevede una durata massima di dieci anni e include un pagamento anticipato di 550 milioni di euro. Le stime indicano investimenti cumulati fino a 5 miliardi di euro nel periodo 2026-2030. Gli analisti hanno espresso giudizi ampiamente positivi sull'operazione, sottolineando la capacità di Prysmian di offrire soluzioni complete per la connettività ottica nei data center e prevedendo un free cash flow cumulato fino a 10 miliardi di euro nello stesso arco temporale.

Questa partnership è stata riconosciuta come un passo strategico fondamentale per la crescita dell'azienda nel mercato dei data center, con prospettive di ulteriori accordi con altri operatori del settore. Nonostante la tendenza fiacca del titolo rispetto all'andamento del Ftse Mib nell'ultima settimana, la recente acquisizione e i pareri favorevoli degli analisti hanno fornito un solido supporto al rialzo registrato nella giornata odierna.