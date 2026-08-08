Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha stanziato 448 milioni di euro per potenziare la competitività, l'innovazione e la sostenibilità ambientale delle micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno. L'iniziativa “Investimenti sostenibili 4.0” si rivolge alle imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, riservando il 25% delle risorse specificamente alle micro e piccole imprese. Un decreto direttoriale ha definito i termini e le modalità operative per l'accesso alle agevolazioni.

L'intervento sostiene programmi di investimento innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico, in linea con gli obiettivi del Piano Transizione 4.0.

La precompilazione delle domande sarà possibile a partire dal 10 settembre 2026, utilizzando la piattaforma informatica di Invitalia, l'ente gestore della misura per conto del Mimit. L'apertura ufficiale dello sportello per la presentazione delle istanze è fissata per il 6 ottobre 2026.

Le domande saranno esaminate seguendo un criterio di ordine cronologico di presentazione. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procederà con una graduatoria di merito per l'assegnazione dei fondi. È importante sottolineare che ogni impresa potrà presentare una sola domanda tramite la piattaforma dedicata di Invitalia.

Criteri e Ammissibilità degli Investimenti

I programmi di investimento ammissibili devono prevedere spese comprese tra un minimo di 750 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.

Sono considerate idonee spese per macchinari, impianti, attrezzature, software, licenze, certificazioni ambientali, opere murarie (entro un limite del 40% dei costi totali) e servizi di consulenza specialistica ed energetica. I progetti finanziati dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e completati entro un periodo massimo di diciotto mesi.

Le agevolazioni previste coprono fino al 75% delle spese ammissibili. Questo supporto si articola in due componenti principali: un contributo a fondo perduto pari al 35% delle spese e un finanziamento agevolato a tasso zero che copre il restante 40%. Il rimborso del finanziamento agevolato è previsto con un piano di ammortamento fino a sette anni.

Provenienza dei Fondi e Gestione

I 448 milioni di euro stanziati provengono da diverse fonti. Circa 216 milioni di euro sono stati allocati dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021–2027. I restanti 224 milioni di euro derivano dalla restituzione delle rate di finanziamenti agevolati erogati nell'ambito di vari programmi operativi nazionali attivati tra il 2007 e il 2020. È prevista la possibilità di integrare queste risorse con ulteriori fondi, anche di provenienza europea, qualora si rendano disponibili.