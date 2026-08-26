Il Consiglio di Amministrazione di Generali si riunirà domani per un primo esame dell'offerta pubblica di scambio presentata dal Monte dei Paschi di Siena (MPS) per l'acquisizione di Banca Generali. Il gruppo assicurativo intende condurre un'analisi approfondita e senza pregiudizi della proposta, in linea con le proprie procedure di governance e con il coinvolgimento del comitato parti correlate.

Con una partecipazione del 50,2% in Banca Generali, la posizione di Generali sarà cruciale per l'esito dell'operazione, dato che l'offerta di MPS è subordinata al conseguimento di almeno il 50% più un'azione del capitale.

Banca Generali aveva precedentemente chiarito che la proposta di MPS non era stata né sollecitata né concordata preventivamente, confermando l'analisi in corso e l'espressione secondo le tempistiche di legge.

Dichiarazioni politiche e il ruolo del mercato

Sul fronte politico, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato la centralità del mercato nelle decisioni economiche: “È il mercato che è sovrano e deve decidere cosa si fa. Non tocca al governo, non tocca alla politica infilarsi nel risiko bancario. La politica deve dare delle regole, vedere che le regole si rispettino e basta”. Tajani ha ribadito il suo sostegno al libero mercato, affermando che “non servono le banche dei partiti” e che l'obiettivo è un sistema bancario efficiente.

Il ministro ha evidenziato l'importanza delle banche di prossimità, che sostengono milioni di piccole e medie imprese e facilitano l'accesso al credito per le famiglie. Ha inoltre riconosciuto la necessità di grandi banche capaci di supportare operazioni internazionali e l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, ribadendo che “non tocca alla politica decidere chi deve fare e che cosa deve fare”.

Processo di valutazione e governance

Il Consiglio di Amministrazione di Generali analizzerà l'offerta di MPS secondo le procedure di governance del gruppo, con il coinvolgimento del comitato parti correlate. La compagnia, in quanto primo azionista di Banca Generali, detiene un ruolo determinante nell'esito dell'operazione, concentrandosi sui termini e le caratteristiche dell'offerta pubblica di scambio volontaria di MPS.

L'intero processo di analisi e la successiva decisione sulla proposta rispetteranno le normative vigenti e le tempistiche stabilite, come già anticipato da Banca Generali. L'esito della riunione del CdA di Generali sarà cruciale per il futuro dell'offerta avanzata dal Monte dei Paschi di Siena.