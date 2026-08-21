Il 21 agosto 2026, il gruppo aggregato tra Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), Banco Bpm e Banca Generali, secondo il CEO di Mps, Luigi Lovaglio, raggiungerà una capitalizzazione di mercato pro forma di circa 80 miliardi di euro, posizionandosi tra le prime dieci banche europee e al secondo posto in Italia per crediti alla clientela e rete di sportelli. L'obiettivo è creare "un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, radicato nell’economia nazionale e pronto a competere in un settore in continua evoluzione".

Mps ha annunciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e Banca Generali.

Il controvalore complessivo è di circa 34 miliardi di euro: 25,3 miliardi per Banco Bpm e 8,72 miliardi per Banca Generali. Il piano prevede la distribuzione di 4 miliardi di euro agli azionisti Mps, di cui un miliardo in cassa e tre miliardi in azioni Generali, pari a circa il 4,5% del capitale sociale di Generali agli attuali corsi di mercato.

Strategia contro l'offerta Intesa Sanpaolo

Le operazioni di aggregazione sono state approvate dal consiglio di amministrazione di Mps. Il piano, presentato da Luigi Lovaglio, offre una alternativa industriale all’offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa Sanpaolo per acquisire Mps. L'approvazione del cda ha visto l’astensione di quattro dei cinque consiglieri delle minoranze, con il sostegno di Corrado Passera.

Le sinergie generate dalle operazioni, stimate prima delle tasse e a regime, ammonteranno a circa 2,6 miliardi di euro annui, di cui 0,8 miliardi dall’integrazione di Mediobanca. A Piazza Affari, le quotazioni di Banco Bpm e Banca Generali sono aumentate di circa un punto e mezzo percentuale. I titoli di Mps e Intesa sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre Unipol ha registrato un calo.

Il posizionamento del nuovo gruppo

Il piano di aggregazione, in un contesto di forte competizione, mira a rafforzare il ruolo di Mps e dei partner sul mercato nazionale ed europeo. La distribuzione di 4 miliardi agli azionisti Mps è una misura per fronteggiare l’offerta di Intesa e valorizzare i soci. Il gruppo risultante si propone come un attore di primo piano nel panorama bancario europeo, consolidando la rilevanza nell’economia nazionale.