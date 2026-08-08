Napoli si posiziona come la quarta città capoluogo d'Italia per la crescita stimata del Prodotto Interno Lordo (PIL) nel 2026, con un incremento previsto dell'1,5%. Le stime di Cer per Confesercenti collocano la città partenopea dietro Bolzano (1,8%), Roma e Milano (entrambe all'1,6%), ma nettamente al di sopra della media nazionale (0,9%). La Campania, a livello regionale, dovrebbe registrare una crescita del PIL più contenuta (0,8%), inferiore alla media nazionale. Sull'inflazione, Napoli è la seconda città capoluogo con una stima del 3,5% a fine anno, superata solo da Reggio Calabria (4,3%) e seguita da Bolzano e Roma (entrambe al 3,4%).

Economie urbane: motore di sviluppo

Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, ha espresso soddisfazione per il miglioramento delle previsioni sul PIL e per l'inflazione media nazionale sotto il 3%. Gronchi ha evidenziato la disparità di crescita tra i territori, con "metà della crescita attesa per il 2026 che si concentra in cinque città". Ha rimarcato il ruolo delle economie urbane come "motore autonomo dello sviluppo nazionale", insistendo sull'importanza di politiche dedicate: tutela del tessuto commerciale, equilibrio domanda/offerta di abitazioni e gestione dei flussi turistici.

Il turismo: pilastro economico e sfide

Il settore turistico è un pilastro per Napoli, generando oltre 5 miliardi di euro all'anno e coinvolgendo più di 128 mila imprese e 750 mila occupati.

Le infrastrutture di trasporto hanno registrato numeri record nel 2025: l'aeroporto di Capodichino ha superato i 13,3 milioni di passeggeri, il porto di Napoli oltre 10 milioni di transiti e la stazione ferroviaria più di 84 milioni di viaggiatori. Le previsioni per il 2026 confermano il mantenimento di queste performance, con due milioni di turisti stimati solo ad aprile e alti tassi di occupazione per alberghi (70%) e B&B/case vacanza (80%).

Confesercenti sollecita interventi per la destagionalizzazione del turismo, servizi efficienti, trasporti moderni, sicurezza e sanità. Il sindaco ha annunciato fondi per commercianti che aprono attività nelle periferie (Scampia, Pianura, Ponticelli), per ridurre il divario e animare queste zone. Critiche alla mancanza di misure governative a supporto degli imprenditori, con annunci di interventi regionali per logistica e trasporti.