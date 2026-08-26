La distilleria Nonino, storica azienda del Friuli Venezia Giulia, ha dato il via alla sua 129ª vendemmia con un anticipo significativo rispetto alle stagioni precedenti. L'avvio anticipato della raccolta, che segna un'annata definita “intensissima” dalla famiglia Nonino, è stato dettato dalle condizioni climatiche favorevoli che hanno accelerato la maturazione ottimale dei grappoli. La famiglia stessa ha enfatizzato la notevole qualità e l'abbondanza delle uve raccolte, preannunciando un'annata di grande valore.

Questo appuntamento annuale, giunto alla sua 129ª edizione, costituisce un momento cruciale per la distilleria Nonino.

La raccolta delle uve, iniziata nei vigneti di proprietà dell'azienda, situati nel cuore del Friuli Venezia Giulia, vede la partecipazione attiva e appassionata della famiglia Nonino e dei suoi collaboratori storici. Cristina Nonino ha rimarcato che si tratta di “un'annata intensissima”, sottolineando come la qualità delle uve sia eccellente e la quantità “superiore a quella degli ultimi anni”. L'azienda ha inoltre ribadito l'importanza della selezione manuale dei grappoli, una pratica fondamentale per assicurare l'altissima qualità del prodotto destinato alla distillazione.

La continuità di una tradizione ultracentenaria

Riconosciuta a livello internazionale per la produzione di grappa e distillati di alta qualità, la distilleria Nonino vanta una storia che affonda le radici nel 1897.

Con l'attuale 129ª vendemmia e distillazione, l'azienda conferma la sua straordinaria continuità, portando avanti una tradizione familiare che si è tramandata con dedizione attraverso le generazioni. Questo ciclo annuale, che comprende la meticolosa raccolta delle uve e la successiva distillazione, rappresenta il culmine di un impegno costante profuso nei vigneti e all'interno della distilleria durante l'intero anno.

La famiglia Nonino ha più volte evidenziato l'importanza cruciale di questo periodo, descrivendolo come “il più magico dell'anno” per l'intera azienda. La filosofia produttiva della distilleria si basa sull'utilizzo esclusivo di uve selezionate, coltivate nei vigneti di proprietà, con un'attenzione costante e rigorosa alla qualità e alla sostenibilità delle pratiche agricole.

La lavorazione artigianale e la distillazione immediata delle vinacce fresche costituiscono gli elementi distintivi del rinomato metodo Nonino, garanzia di purezza e autenticità.

Impegno per l'innovazione e la valorizzazione del territorio

Accanto alla sua solida tradizione, la distilleria Nonino si distingue per una costante innovazione nei processi produttivi e per un profondo impegno nella valorizzazione del territorio friulano. L'azienda promuove attivamente pratiche agricole sostenibili e instaura collaborazioni significative con enti locali, mirando alla tutela dell'ambiente e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche regionali. La scelta di una vendemmia anticipata, come quella di quest'anno, si inserisce in un più ampio contesto di cambiamenti climatici globali che stanno progressivamente ridefinendo le dinamiche del settore vitivinicolo internazionale.

Con questa rinnovata dedizione, la distilleria Nonino riafferma il proprio ruolo di riferimento nel prestigioso panorama dei distillati italiani. L'azienda continua a mantenere saldi i pilastri della tradizione secolare, proiettandosi al contempo verso il futuro attraverso un costante focus su qualità, innovazione e rispetto incondizionato per il territorio che la ospita e la inspira.