Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha sottolineato la necessità di un mercato turistico capace di accogliere i flussi record di visitatori che stanno interessando la regione. L'intervento è avvenuto a Falerna (CZ) il 6 agosto 2026, durante la presentazione di uno studio di Teha group sul destination marketing in Calabria.

Occhiuto ha evidenziato gli investimenti significativi della Regione per lo sviluppo del settore, ma ha chiarito che il settore privato deve fare la sua parte. "La Regione fa tutto il possibile ma si aspetta che anche il privato faccia il suo dovere", ha affermato il presidente.

Ha rimarcato l'importanza di garantire condizioni lavorative e retribuzioni adeguate al personale, formato e in grado di comunicare in lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco), per la clientela internazionale.

Destagionalizzazione e responsabilità degli operatori

Il presidente ha illustrato le iniziative regionali per favorire la destagionalizzazione del turismo. Tra queste, le delibere di Giunta che invitano i Comuni a redigere i Piani spiaggia e gli stabilimenti balneari a restare aperti anche a marzo e aprile, estendendo l'operatività oltre la stagione estiva. Occhiuto ha specificato che tali interventi e investimenti devono essere sostenuti direttamente sia dai privati, migliorando l'offerta turistica, sia dai Comuni.

Ha ribadito che la Regione stimola il mercato, ma non può sostituirsi ai privati nella gestione dei servizi e delle strutture.

Calabria: crescita, eccellenze e prospettive

La Calabria ha registrato un consistente aumento delle presenze turistiche negli ultimi anni, con una particolare incidenza di visitatori stranieri. Questa crescita indica il successo delle politiche regionali volte a valorizzare le molteplici eccellenze del territorio. Il presidente Occhiuto ha ricordato come la regione si colloqui ai primi posti in importanti rapporti, evidenziando l'incremento di flussi turistici e livelli occupazionali. La strategia regionale mira a rafforzare il legame tra attrattività culturale, paesaggistica e sviluppo economico. Cruciale il coinvolgimento delle università locali e gli investimenti nel diritto allo studio, fondamentali per la formazione di nuove professionalità.