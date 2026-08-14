OpenAI è proiettata a superare i 40 miliardi di fatturato nel 2026, confermando la sua posizione di leader nel settore. L’azienda, riconosciuta per lo sviluppo di software di programmazione basato sull’intelligenza artificiale, ha registrato una accelerazione significativa dei ricavi negli ultimi mesi. Questo notevole incremento è stato trainato dalla robusta crescita delle vendite degli abbonamenti e dall’espansione delle attività pubblicitarie.

Raddoppio del Tasso di Crescita e Progetti Futuri

Il gruppo ha raddoppiato il tasso di crescita previsto a partire dalla fine del 2025, un segnale della sua forte dinamicità.

Questo rafforzamento delle performance finanziarie è un pilastro fondamentale per il piano di OpenAI di debuttare a Wall Street attraverso un’IPO, un passo cruciale verso la sua quotazione. La crescita recente si configura come un elemento chiave nell’ambiziosa strategia di espansione dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale.

Contesto del Mercato AI e Confronto con Altri Attori

Nel più ampio mercato dell’intelligenza artificiale, OpenAI e Anthropic mostrano una traiettoria di ricavi annui combinati che si avvicina ai 120 miliardi di dollari, un dato impressionante. Di questa somma, Anthropic contribuisce per circa il 60%, grazie alla sua forte presenza tra i clienti corporate, dove si conferma leader nel settore.

Tali livelli di fatturato posizionerebbero entrambe le aziende tra le prime cento società della Fortune 500 per ricavi. A titolo di confronto, con circa 71 miliardi di dollari stimati, Anthropic supererebbe i ricavi combinati di giganti globali come Starbucks e McDonald’s, marchi consolidati da decenni nel panorama internazionale.

Questa rapida crescita di OpenAI e degli altri attori del settore evidenzia l’espansione dell’adozione dell’intelligenza artificiale in molteplici ambiti, dalla programmazione ai servizi digitali in continua evoluzione. Un trend che sottolinea il peso crescente di queste società nel panorama di profonda trasformazione del panorama economico internazionale.