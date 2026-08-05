Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha annunciato l'apertura alla valutazione di una cordata italiana per l'ex Ilva. Questa prospettiva emerge al termine di un incontro con gli industriali, tenutosi il 5 agosto 2026 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che Orsini ha definito “serio e proficuo”.

Orsini ha spiegato che le “nuove condizioni legate allo stabilimento dell’ex Ilva” creano un contesto favorevole per un'iniziativa imprenditoriale nazionale. L'obiettivo è salvaguardare l'industria di base del Paese, un settore strategico.

Il presidente ha inoltre sottolineato l'importanza delle “filiere importantissime di prodotti dietro all’Ilva”, evidenziando come l'acciaieria sia centrale per un vasto ecosistema produttivo e per migliaia di lavoratori. Una potenziale cordata italiana dovrebbe quindi avere a cuore non solo la gestione diretta dell'impianto, ma anche la tutela e lo sviluppo di queste complesse catene di valore, pilastri per l'economia nazionale.

Confindustria: ruolo e visione di Orsini

L'incontro al Mimit, con la partecipazione degli industriali e del presidente Orsini, si inserisce nel dialogo tra imprenditoria e istituzioni. La valutazione di una cordata italiana per l'ex Ilva è un segnale della volontà di Confindustria di agire proattivamente nelle crisi industriali e nel sostegno delle eccellenze produttive nazionali.

Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese italiane, detiene un ruolo di peso nel panorama economico. Con oltre centocinquantamila imprese associate e più di cinque milioni di addetti nei settori manifatturiero e dei servizi, è un interlocutore chiave per il governo e le parti sociali. Emanuele Orsini, presidente dal 4 aprile 2024, ha sempre evidenziato la necessità di rafforzare l'industria italiana. Le sue dichiarazioni sull'ex Ilva riflettono questa linea, proponendo una soluzione che valorizzi le capacità e gli interessi nazionali. La prospettiva di una cordata italiana per l'acciaieria di Taranto non è solo una questione economica, ma un simbolo della fiducia nelle risorse e competenze del sistema industriale italiano.