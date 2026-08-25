La Sardegna, con oltre 900 imprese artigianali e una produzione annua di circa 100mila tonnellate di pane fresco, si prepara a una nuova tutela legislativa. Presto, il pane surgelato o precotto non potrà più essere venduto come "pane fresco". L'iniziativa mira a garantire trasparenza ai consumatori e valorizzare l'artigianato locale.

Marina Manconi, panificatrice e presidente di Confartigianato Gallura, ha sottolineato l'importanza della normativa per "restituire valore al pane artigianale e garantire ai consumatori un’informazione corretta", portando chiarezza nel mercato.

È fondamentale, ha aggiunto, che l'iter legislativo si concluda rapidamente e che i controlli siano adeguati, per prevenire pratiche scorrette e valorizzare pienamente il pane artigianale sardo.

Produzione e impatto economico in Sardegna

L'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati Istat, rileva che le 930 attività di panificazione sfornano quotidianamente circa 3mila quintali di pane fresco, per un totale annuo di 100mila tonnellate. L'offerta include oltre 800 tipologie, dalle specialità locali come civraxiu, coccoi e moddizzosu, a prodotti più diffusi e varianti con ricotta o olive.

Il settore ha un impatto economico significativo: 730.510 famiglie sarde spendono in media 21 euro al mese per il pane.

La spesa annua complessiva sull'isola è stimata in 186 milioni di euro, evidenziando il valore di questa tradizione.

IGP: tutela strategica per i prodotti tipici

La salvaguardia del pane artigianale si estende al riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP) per prodotti iconici come il Pane Carasau di Sardegna e il Pane Pistoccu d’Ogliastra. Questo percorso, in fase avanzata, è cruciale per molte aziende. L'IGP non è solo una tutela simbolica, ma incide sul valore percepito e sulla forza commerciale, difendendo lavorazioni e materie prime identitarie. Può trasformare una tradizione consolidata in un asset ancora più solido sul mercato.