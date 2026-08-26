Il presidente del Consorzio Pecorino Romano, Gianni Maoddi, ha richiesto all’ambasciatore USA in Italia, Tilman J. Fertitta, l’azzeramento dei dazi del 10% sul Pecorino Romano esportato. L’incontro, avvenuto a Porto Cervo a bordo dello yacht Boardwalk, ha visto la partecipazione anche della vice capo missione USA, Marta Costanzo Youth.

Maoddi ha illustrato a Fertitta le conseguenze del regime tariffario sulla competitività del prodotto e sull’intera filiera. Il Pecorino Romano genera valore in Italia (specie in Sardegna) e negli Stati Uniti, mercato cruciale per l’export con un valore di circa 180 milioni di dollari.

A supporto della richiesta, una documentazione tecnica è già stata trasmessa all’ambasciata.

Urgenza per la rimozione dei dazi

Maoddi ha evidenziato l’urgenza di un intervento rapido, definendo l’incontro “un’occasione preziosa per portare le istanze all’attenzione di un interlocutore di grande rilievo”. Ha ribadito che l’azzeramento è la soluzione più efficace per preservare la competitività del Pecorino Romano e tutelare la filiera transatlantica.

Sostegno regionale al comparto

Il Consorzio ha accolto positivamente la decisione della Regione Sardegna di estendere al comparto lattiero-caseario gli strumenti finanziari della Sfirs. Maoddi ha definito la delibera “attesa e importante” per la filiera, sottolineando come ogni sostegno sia cruciale. Il coinvolgimento della Sfirs è visto favorevolmente per una rapida operatività, mirando a garantire stabilità al comparto prima della nuova campagna produttiva (tra due mesi).