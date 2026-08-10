Il prezzo del petrolio ha registrato un'accelerazione significativa a New York nella giornata del 10 agosto 2026, con guadagni superiori al 2%. Questo marcato rialzo è stato principalmente attribuito alle nuove incertezze riguardanti la riapertura dello Stretto di Hormuz, una delle principali e più strategiche rotte mondiali per il trasporto di greggio. Attraverso questo vitale passaggio marittimo, infatti, transita circa il 20% della produzione globale di petrolio, rendendolo un fattore determinante per la stabilità dei mercati energetici internazionali.

Le preoccupazioni sulla fluidità dei transiti hanno quindi innescato una reazione al rialzo sulle principali quotazioni.

Le quotazioni del greggio: WTI e Brent in rialzo

Nel dettaglio, il WTI (West Texas Intermediate), il riferimento per il mercato statunitense, ha segnato un incremento del 2,21%, attestandosi a 79,91 dollari al barile. Parallelamente, il Brent, considerato il benchmark internazionale e punto di riferimento per le quotazioni europee e globali, ha registrato un aumento del 2,15%, raggiungendo la quota di 85,35 dollari al barile. Questi movimenti si inseriscono in un contesto di elevata volatilità che ha caratterizzato le ultime settimane per il Brent, con i prezzi che hanno oscillato in un ampio intervallo, muovendosi tra i 72 e i 102 dollari al barile, evidenziando una persistente sensibilità del mercato agli eventi geopolitici e alle dinamiche di offerta e domanda.

L'impatto dello Stretto di Hormuz e le preoccupazioni sull'inflazione

Le incertezze legate allo Stretto di Hormuz hanno avuto un impatto diretto e immediato sulle quotazioni del petrolio, poiché questa via marittima non è solo un passaggio, ma un elemento cruciale per il commercio globale di greggio. Le aspettative di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, volto alla riapertura e alla stabilizzazione delle rotte di navigazione in quest'area, hanno contribuito in precedenza a generare oscillazioni nei prezzi. Tuttavia, le recenti nuove incertezze hanno invertito la tendenza, spingendo le quotazioni al rialzo. L'aumento dei prezzi del greggio, in particolare, ha riacceso e alimentato nuove preoccupazioni sull'inflazione a livello internazionale, un fattore che gli investitori monitorano con grande attenzione.

Contesto di mercato e decisioni della Federal Reserve

La crescita del prezzo del petrolio si inserisce in un quadro più ampio di vigilanza costante da parte degli investitori, i quali non solo osservano l'andamento delle materie prime, ma monitorano attentamente anche i dati sull'inflazione e le future decisioni della Federal Reserve in materia di tassi di interesse. La politica monetaria della banca centrale statunitense, infatti, ha un'influenza significativa sui mercati globali. In questo scenario, il mercato azionario statunitense si è mantenuto vicino ai suoi massimi storici, mostrando una certa resilienza. Al contempo, i mercati azionari europei e asiatici hanno evidenziato andamenti contrastanti, riflettendo la complessità e la diversità delle risposte economiche regionali alle attuali dinamiche globali.