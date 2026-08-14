Nella mattinata del 14 agosto 2026, i mercati internazionali hanno registrato un significativo rialzo nei prezzi del petrolio. Il West Texas Intermediate (WTI), uno dei principali riferimenti globali, è stato scambiato a 81,98 dollari al barile, segnando un incremento dello 0,9% nei contratti con consegna a settembre.

Anche il Brent, altro importante benchmark del settore, mostra una decisa crescita: il prezzo nei contratti con consegna a ottobre si attesta a 87,78 dollari al barile, con un aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura precedente. Questi dati riflettono l’andamento delle prime contrattazioni della giornata sui mercati delle materie prime.

Quotazioni del greggio e contratti future

L’incremento dei prezzi riguarda sia il WTI sia il Brent, che rappresentano i principali tipi di petrolio scambiati a livello globale. Il WTI è riferimento per il mercato nordamericano, mentre il Brent è benchmark per l’Europa e altre regioni. Le variazioni percentuali si riferiscono ai contratti future, strumenti finanziari che fissano il prezzo della materia prima per una consegna futura (settembre per il WTI, ottobre per il Brent). Questo meccanismo è fondamentale per la previsione dei prezzi nel commercio internazionale.

Ruolo dei benchmark petroliferi

Il Brent e il WTI sono i due principali tipi di petrolio quotati sui mercati internazionali. Il Brent è estratto principalmente nel Mare del Nord e rappresenta il riferimento per i prezzi in Europa, Africa e Medio Oriente.

Il WTI, invece, è prodotto negli Stati Uniti ed è il benchmark per il mercato nordamericano. Entrambi sono quotati nelle principali borse delle materie prime e i loro prezzi influenzano le dinamiche dell’intero settore energetico globale, con un impatto significativo sull'economia mondiale.