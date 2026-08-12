Il mercato petrolifero ha chiuso la giornata del 12 agosto 2026 con una lieve flessione a New York, in un contesto di persistenti incertezze legate alle turbolenze in Medio Oriente. Il West Texas Intermediate (WTI), principale riferimento americano, ha terminato le contrattazioni con una perdita dello 0,22%, attestandosi a 83,02 dollari al barile. Parallelamente, il Brent, benchmark internazionale, ha registrato una diminuzione dello 0,13%, chiudendo a quota 88,79 dollari al barile.

Andamento delle quotazioni e contesto geopolitico

Le variazioni riflettono una dinamica di mercato influenzata dalle tensioni geopolitiche mediorientali.

Nelle ultime settimane, sia il WTI che il Brent hanno mostrato una tendenza al ribasso, con flessioni superiori al 2% in chiusura settimanale. Le quotazioni hanno risentito delle notizie sui negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, che, secondo dichiarazioni ufficiali, sarebbero prossimi alla firma di un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il trasporto globale di petrolio.

Volatilità dei prezzi e prospettive future

Le incertezze legate alle trattative tra Washington e Teheran hanno mantenuto elevata la volatilità dei prezzi, con il rischio di improvvisi cambi di scenario. Il mancato annuncio formale di un accordo ha tenuto alta l'attenzione sulle possibili ripercussioni delle tensioni geopolitiche.

Brent e WTI hanno così registrato la seconda perdita settimanale consecutiva, con il Brent che per la prima volta da marzo è sceso sotto i 90 dollari al barile.

Le quotazioni restano estremamente sensibili alle notizie dal Medio Oriente, in attesa di conferme ufficiali sugli accordi di pace e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, fondamentale per il transito di una quota rilevante delle forniture mondiali di greggio.