Il prezzo del petrolio ha registrato un netto calo sui mercati internazionali, con il greggio WTI che a New York ha perso il 3,25% nella giornata del 25 agosto 2026, attestandosi a 82,21 dollari al barile. Questo significativo movimento ribassista si inserisce in un contesto di attesa e incertezza da parte degli operatori di mercato, che monitorano attentamente i possibili sviluppi legati alle recenti sanzioni economiche annunciate dagli Stati Uniti contro l’Iran e i suoi partner commerciali.

Mercati petroliferi: un quadro globale di flessione

La flessione delle quotazioni non ha interessato esclusivamente il mercato di New York, ma ha coinvolto i principali benchmark globali.

I future sul Brent, considerato il riferimento internazionale, sono scesi del 2%, raggiungendo i 90 dollari al barile poco prima delle 5 del mattino (ora della costa orientale degli Stati Uniti). Contemporaneamente, i future sul WTI, il benchmark statunitense, hanno registrato un calo del 2,4%, posizionandosi a circa 83 dollari alla stessa ora. Già il giorno precedente, sia il Brent sia il WTI avevano chiuso la sessione in ribasso del 2,4%, evidenziando una tendenza consolidata.

L'impatto delle sanzioni sull'Iran e le reazioni del mercato

Le nuove sanzioni economiche contro l’Iran e le sue controparti commerciali sono state annunciate dal Segretario del Tesoro statunitense, Scott Bessent. Queste misure prevedono che le compagnie di navigazione possano incorrere in sanzioni qualora rispondano a richieste di informazioni provenienti da organizzazioni iraniane che gestiscono lo Stretto di Hormuz.

Nonostante l'annuncio, al momento non sono state imposte sanzioni concrete, né sono stati specificati i paesi coinvolti o fornita una tempistica precisa per la loro attuazione.

Analisti di Deutsche Bank hanno osservato che, al di là delle sanzioni già imposte contro 60 entità e individui legati all’Iran, "non ci sono stati nuovi passi concreti". Hanno inoltre sottolineato che, "in assenza di un’escalation significativa e nel contesto dei continui flussi clandestini attraverso lo Stretto di Hormuz, i mercati petroliferi sono rimasti in gran parte in una fase di attesa e osservazione". Questa situazione di stallo contribuisce all'attuale volatilità dei prezzi.

Flussi non tracciabili e l'equilibrio del mercato

In questo scenario, alcuni analisti hanno avanzato l'ipotesi che ingenti quantità di petrolio greggio stiano transitando attraverso lo Stretto di Hormuz in modo non tracciabile. Si suggerisce che queste spedizioni non rilevate stiano contribuendo a sostenere il mercato globale. Alcune petroliere potrebbero aver intenzionalmente disattivato i propri sistemi di localizzazione per eludere il monitoraggio e le potenziali restrizioni, aggiungendo un ulteriore elemento di complessità alle dinamiche di mercato.