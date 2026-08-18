Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha annunciato che l'Italia sta definendo un pacchetto di misure da presentare all'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità nella gestione delle spese energetiche. Questa iniziativa segue le recenti comunicazioni della Commissione europea, che hanno aperto la strada alla possibilità per gli Stati membri di proporre interventi specifici. Pichetto ha sottolineato che il processo di elaborazione delle proposte è ora entrato nel vivo e richiederà una successiva verifica tecnica e politica da parte del Consiglio dei Ministri prima della presentazione ufficiale.

Interventi mirati per famiglie e settore produttivo

Le proposte allo studio mirano a sostenere sia le famiglie che il tessuto imprenditoriale. Per i nuclei familiari e l'edilizia, si valuta l'applicazione del modello del conto termico, con un focus su interventi di efficientamento energetico come l'installazione di pompe di calore. Saranno considerate anche azioni specifiche per l'edilizia residenziale pubblica e gli edifici pubblici, promuovendo la riduzione dei consumi e l'adozione di soluzioni più sostenibili. Per il settore delle imprese, l'obiettivo è integrare le nuove iniziative con i programmi già attivi, in particolare quelli sviluppati in collaborazione con FerX. Il ministro ha evidenziato che le strategie si concentreranno anche su soluzioni innovative quali gli accumuli energetici, le batterie e i veicoli elettrici.

Un'attenzione particolare sarà rivolta al settore dei trasporti, con la possibilità di interventi mirati per le ferrovie, nell'ottica di una maggiore decarbonizzazione.

La proposta della Commissione Europea e la flessibilità fiscale

La Commissione europea ha recentemente avanzato una proposta significativa, offrendo agli Stati membri, inclusa l'Italia, un margine di flessibilità fiscale per affrontare le sfide poste dalla crisi energetica. Questa apertura è tuttavia vincolata a una condizione imprescindibile: i fondi ottenuti dovranno essere impiegati esclusivamente per investimenti volti alla transizione ecologica. Per l'Italia, si stima che questa flessibilità possa tradursi in un valore compreso tra i 13 e i 14 miliardi di euro, equivalenti allo 0,6% del Prodotto Interno Lordo (PIL), distribuiti nell'arco di tre anni, dal 2026 al 2028, con un tetto massimo dello 0,3% annuo.

Tra le tipologie di interventi ammissibili figurano il supporto a famiglie e imprese per diminuire la dipendenza dai combustibili fossili, l'impulso alla decarbonizzazione, gli investimenti strategici nelle reti elettriche, lo stoccaggio dell'energia (ad esempio tramite sistemi a batteria), le iniziative per il risparmio energetico e l'incremento della capacità produttiva da fonti energetiche pulite.

Processo di approvazione e fasi successive

L'implementazione di questa flessibilità, così come delineata dalla Commissione europea, richiederà l'approvazione formale da parte degli Stati membri, che avverrà tramite un voto a maggioranza qualificata. Parallelamente, sul fronte interno, le specifiche misure italiane continueranno il loro percorso di definizione nei prossimi mesi.

Queste proposte saranno sottoposte a un'accurata analisi tecnica e a un dibattito politico approfondito prima di essere formalmente presentate all'Unione europea, segnando i prossimi passi cruciali per l'attuazione del piano.