La Calabria ha visto il finanziamento di 23.261 progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con un investimento complessivo che supera i 6 miliardi di euro, raggiungendo precisamente 6.226.600.923 euro. Nonostante l'ampio numero di iniziative, la percentuale di progetti conclusi si attesta al 15,6%, mentre l'84,4% è ancora in fase di realizzazione. Questo dato posiziona la regione al di sotto della media nazionale, che registra il 26,2% di cantieri completati e il 73,8% in corso.

Le Misure del Pnrr e la Distribuzione dei Fondi

L'analisi della distribuzione dei finanziamenti rivela una chiara priorità per la Transizione ecologica, a cui è stata destinata la quota maggiore con 1.321.652.364,14 euro (Misura 2). Seguono da vicino la Misura 4 Istruzione e ricerca, con 1.313.543.690,08 euro, e la Misura 1 Digitalizzazione, che ha ricevuto 1.268.794.934,24 euro. Un importo significativo, pari a 1.053.641.988,21 euro, è stato assegnato alla Misura 3 Infrastrutture. Altri settori beneficiari includono la Misura 5 Inclusione e coesione (638.007.765,44 euro), la Misura 6 Salute (515.926.336,66 euro) e la Misura 7 REPowerEU (115.033.844,53 euro).

Soggetti Attuatori e Dati Provinciali

I principali soggetti attuatori dei progetti Pnrr in Calabria sono le Società per azioni, responsabili di 106 progetti per un valore di 1.841.162.906,19 euro, pari al 29,57% del totale. I Comuni giocano un ruolo cruciale con 5.187 progetti e un finanziamento di 1.291.200.356,73 euro (20,74%). La Regione, invece, gestisce 2.898 progetti per 848.332.570,54 euro (13,62%).

A livello provinciale, la ripartizione dei progetti e dei fondi mostra:

Catanzaro : 4.582 progetti per 1.034.624.742,54 euro, con il 17,7% concluso.

: 4.582 progetti per 1.034.624.742,54 euro, con il 17,7% concluso. Cosenza : 9.115 progetti per 1.996.371.648,39 euro, con il 17,9% concluso.

: 9.115 progetti per 1.996.371.648,39 euro, con il 17,9% concluso. Crotone : 1.915 progetti per 399.241.497,89 euro, con il 21,8% concluso.

: 1.915 progetti per 399.241.497,89 euro, con il 21,8% concluso. Reggio Calabria : 5.423 progetti per 1.294.842.715,43 euro, con il 17,5% concluso.

: 5.423 progetti per 1.294.842.715,43 euro, con il 17,5% concluso. Vibo Valentia: 2.141 progetti per 368.036.284,61 euro, con il 26% concluso.

Calabria: Prospettive di Sviluppo e Potenziale Territoriale

Il territorio calabrese si caratterizza per una vasta gamma di iniziative finanziate dal Pnrr, che coinvolgono attivamente enti locali e una pluralità di soggetti pubblici e privati.

La regione vanta un grande potenziale, intrinsecamente legato alle sue risorse naturali, culturali e sociali. Il coinvolgimento diversificato degli attori istituzionali e la strategica distribuzione dei finanziamenti su molteplici settori sono riconosciuti come elementi fondamentali per l'efficace utilizzo delle risorse del Pnrr e per lo sviluppo complessivo della Calabria.