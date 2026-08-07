Il sistema portuale veneto, che comprende gli scali di Venezia e Chioggia, ha registrato un andamento complessivamente positivo nel primo semestre del 2026. Il volume totale di merci movimentate ha raggiunto i 12,7 milioni di tonnellate. Mentre il porto di Venezia ha mantenuto una sostanziale stabilità nei suoi traffici, con un leggero incremento dello 0,2% rispetto all'anno precedente, il porto di Chioggia ha evidenziato una crescita significativa del 14%. Quest'ultimo ha movimentato 470.318 tonnellate, segnando un aumento di 57.883 tonnellate.

Dinamiche dei comparti merceologici

L'analisi dei singoli comparti merceologici rivela tendenze differenziate. Le rinfuse liquide, gestite esclusivamente a Venezia, hanno registrato una diminuzione dell'11%, influenzata da dinamiche nazionali. In netto contrasto, le rinfuse solide hanno mostrato una crescita marcata, superando complessivamente i 4,3 milioni di tonnellate. A trainare questo incremento sono stati i prodotti agribulk (cereali, granaglie e mangimi), che a Porto Marghera hanno superato 1,2 milioni di tonnellate. Anche i prodotti metallurgici a Venezia hanno contribuito, con una crescita del 13,9% e un volume di 1.136.143 tonnellate. Il settore di minerali, cementi e calci a Venezia ha intermediato 1.172.901 tonnellate, con un aumento del 6,7%, sostenuto anche dalle progettualità connesse al PNRR.

Per quanto riguarda Chioggia, le dinamiche si presentano differenti: le rinfuse solide hanno subito un calo del 5,9%, ma tale flessione è stata ampiamente compensata dalla forte crescita del 42% nelle merci varie in colli. Un segnale decisamente positivo proviene dal comparto containerizzato, che ha movimentato 264.069 Teu nel semestre, registrando un incremento del 4,6% (+11.627 Teu). In particolare, l'aumento del 9,2% dei container pieni sottolinea la funzione strategica del sistema portuale veneto nell'approvvigionamento del tessuto manifatturiero e produttivo regionale attraverso le importazioni.

Il ruolo strategico dell'Autorità Portuale

L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale svolge un ruolo cruciale nella gestione e nello sviluppo degli scali di Venezia e Chioggia.

L'ente coordina le attività, promuovendo costantemente lo sviluppo infrastrutturale e operativo. Il suo mandato include la promozione della competitività del sistema portuale, la garanzia di sostenibilità e sicurezza delle operazioni, e il supporto all'integrazione logistica con il territorio circostante. I dati di traffico, essenziali per il monitoraggio e la definizione delle strategie di sviluppo, sono regolarmente raccolti per orientare le future iniziative.

Grazie all'azione proattiva dell'Autorità e agli investimenti in corso, il sistema portuale veneto si conferma un punto di riferimento fondamentale per il traffico merci nell'Adriatico Settentrionale. La sua posizione strategica gli consente di mantenere una rilevanza significativa sia nel panorama nazionale che in quello internazionale.